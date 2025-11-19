En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuerte accidente de tránsito entre dos camiones en vía El Socorro - Oiba: hay cierre total

Fuerte accidente de tránsito entre dos camiones en vía El Socorro - Oiba: hay cierre total

A pesar de la gravedad del choque, no se reportan personas lesionadas, según confirmó la Policía de Tránsito.

