Fuerte accidente de tránsito entre dos camiones en vía El Socorro - Oiba: hay cierre total

Un fuerte accidente de tránsito registrado en la mañana de este miércoles mantiene totalmente bloqueada la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Boyacá y Bogotá, a la altura del sector Macanillo, en jurisdicción del municipio de Oiba, Santander.

En el siniestro están involucrados una tractomula y un camión. De acuerdo con el reporte preliminar, la tractomula salió de la carretera y chocó contra un árbol, mientras que el camión quedó volcado sobre la vía, lo que obligó al cierre total del corredor vial.

A pesar de la gravedad del choque, no se reportan personas lesionadas, según confirmó la Policía de Tránsito.

“Efectivamente, en estos momentos se está atendiendo el evento donde dos tractocamiones, al parecer, sufren un siniestro. No hay lesionados, tenemos el volcamiento de uno de los vehículos y se está verificando para restablecer la movilidad en este punto, teniendo en cuenta que uno de los vehículos está ocupando las dos calzadas de la vía”, dijo el mayor Carlos Vergara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander.



#Atención Fuerte accidente de tránsito se registró hace pocos minutos en la vía nacional Bucaramanga - Oiba, en el sector La Tienda de Rosita. Dos vehículos de carga están involucrados en el siniestro. No hay lesionados y se presenta cierre total, confirmó la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/BtldHQt74v — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2025

El oficial confirmó además que, por ahora, hay cierre total: “Estamos tratando de habilitar por lo menos un carril para mejorar la movilidad en este punto. Entonces, un accidente de tránsito, no hubo lesionados, cierre total a esta hora de la vía”.

Organismos de socorro y unidades policiales permanecen en la zona adelantando la atención de la emergencia y las labores para remover los vehículos siniestrados.