Comunidades y Gobierno avanzan en diálogos para levantar protesta en vía de Santander

La crisis en la carretera que conecta Bucaramanga con Bogotá continúa sin un horizonte claro. Pese a una extensa jornada de diálogo realizada el pasado lunes, 17 de noviembre, en Curití, a la que asistieron delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, empresarios y voceros de los transportadores, no se alcanzó un acuerdo que permita restablecer el cobro de los peajes en Oiba, Curití y Los Curos.

Las comunidades ratificaron que mantendrán las talanqueras arriba, una decisión que completa más de 40 días, como medida de presión frente al deterioro del corredor vial. Aunque John Jairo González, director general (e) del Instituto Nacional de Vías, Invías, propuso reanudar los cobros mientras se avanzaba en soluciones técnicas y administrativas, los manifestantes insistieron en que no habrá marcha atrás hasta que se concreten compromisos verificables.

Durante el encuentro, el Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta que contempla trasladar la administración del Convenio Vía de Los Comuneros a Findeter, bajo un esquema de pignoración de los recaudos y gestión integral del proyecto. Hasta ahora, dicho convenio está en manos de ENTerritorio. La propuesta incluye que en la primera semana de diciembre se realice una sesión de socialización en la que Findeter deberá definir si asume o no el manejo del programa.

No obstante, las críticas frente al posible ingreso de Findeter no se hicieron esperar en Santander. Laureano Tirado, consultor político de la región, escribió en su cuenta de X: “Señor gobernador, @GralJuvenalDiaz, con todo respeto: @Findeter es el peor estructurador de proyectos. En Santander “no dan pie con bola” con el convenio las Cigarras ni con los colegios de Bucaramanga; en Cúcuta, llevan ocho años con el estudio del Policlínico. Increíble que esta decisión se tome sin director en propiedad de @InviasOficial, sin la presencia de la ministra de Transporte @maferojas, y sin su presencia. Lo mejor que le puede pasar a Santander es que llegue rápido el nuevo gobierno nacional para que sea el compromiso más importante de la historia la concesión 4G. ¡Se Puede!”



Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, también se expresó a través de sus redes sociales: “Fundamental que @Findeter de por aprendidas las lecciones con Vías de las Cigarras en materia de revisar y validar los diseños antes de licitar. No se puede repetir el error del par vial El Cero - Puente Tierra. Lamentablemente tendremos la barrera de participación del cupo de crédito, dado que amparado en su “régimen especial”, Findeter no utiliza pliego tipo ni ley 80/93 y, en consecuencia, se reduce el número d oferentes. Ojalá no vayan a empaquetar los proyectos para limitar más”, escribió en su cuenta de X.

Si el ingreso de Findeter se concreta, el Gobierno prevé actualizar estudios y diseños de obras estratégicas para el corredor, incluyendo terceros carriles y dobles calzadas, con el fin de avanzar en intervenciones estructurales más allá del mantenimiento rutinario.

El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, quien participó en la reunión, expresó que “la conclusión puntual es que se va a reactivar el Convenio de los Comuneros, haciendo una actualización especialmente en las consideraciones técnicas y que permita desarrollar esta infraestructura proyectada”.

Sin embargo, los voceros de la Alianza Ciudadana y Transportadores señalaron que no levantarán su protesta hasta que la reunión con Findeter se materialice y existan compromisos claros sobre inversiones y plazos.

Cabe recordar que el convenio Vías de Los Comuneros se firmó en diciembre de 2024, pero hasta la fecha no se ha avanzado en nada. En esa fecha se explicó que el proyecto tenía como objetivo planificar, ejecutar y operar el corredor vial Zipaquirá-Bucaramanga-San Alberto, y se estimaba que el recaudo por concepto de peajes sería de $120.000 millones anuales durante los próximos 20 años.

En esa oportunidad el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), informó que los 458 kilómetros de la Ruta de Los Comuneros estarían distribuidos entre los cuatro departamentos involucrados de la siguiente manera: 288 km en Santander, 84 km en Cundinamarca, 51 km en Boyacá y 34 km en Norte de Santander.

Para el desarrollo del proyecto se estima una inversión total de $2,4 billones, de los cuales $1,36 billones se destinarán a obras de infraestructura y $1,09 billones a la operación y mantenimiento de las vías.

Mientras se soluciona el tema las talanqueras seguirán levantadas, pues la comunidad sigue a la espera de decisiones que definan el futuro de uno de los corredores más importantes del país.