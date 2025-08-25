Piden a Invías y Findeter mantenimiento urgente de anillo vial entre Girón y Floridablanca

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Jhon Manuel Delgado, hizo un llamado al Gobierno Nacional, en especial al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a Findeter, para que intervengan de manera inmediata el anillo vial que conecta a Girón con Floridablanca, ante el deterioro avanzado de la vía y el aumento de accidentes de tránsito en este corredor.

De acuerdo con el funcionario, solo en el tramo que corresponde al municipio de Girón han muerto nueve personas en lo corrido del 2025, producto de la siniestralidad vial que genera el mal estado de la carpeta asfáltica y la falta de mantenimiento.

“Ellos, como responsables de la vía, deben responder por este corredor que conecta Floridablanca con Girón. Es considerado vía nacional, pero para nosotros representa una conexión intermunicipal con un nivel de siniestralidad altísimo. A pesar de los múltiples requerimientos para mantenimiento preventivo y correctivo, no hemos tenido concurrencia por parte del Gobierno Nacional”, dijo Delgado.

Según un comunicado del AMB, en el tramo de seis kilómetros comprendido entre el puente de Río Frío y el sector El Palenque, se han identificado más de 200 huecos que representan un riesgo permanente para los conductores.

Frente a este panorama, la Secretaría de Tránsito de Girón, con el apoyo del Área Metropolitana de Bucaramanga, adelantó una jornada de señalización y demarcación sobre los huecos para advertir a los usuarios de la vía.

“Pedimos a Findeter, Invías, la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte que prioricen la rehabilitación de este corredor, indispensable para proteger la vida de los ciudadanos, garantizar la movilidad metropolitana y sostener la competitividad regional”, puntualizó el AMB.