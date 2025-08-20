Piden al Invías tapar huecos en vía de Girón donde han muerto 9 personas en accidentes

La Secretaría de Tránsito de Girón, con el apoyo del Área Metropolitana de Bucaramanga, adelantó una jornada de señalización en el Anillo Vial que conecta a este municipio con Floridablanca, donde fueron pintados 200 huecos como medida preventiva ante el deterioro de la vía.

Según la Administración Municipal, el mal estado de la malla vial en este corredor ha dejado nueve personas fallecidas en lo corrido del año, por lo que la intervención busca advertir a conductores y ciclistas, al tiempo que hace un llamado al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada del mantenimiento de la carretera.

La comunidad ha manifestado de manera constante su inconformidad por el riesgo de accidentalidad, ante lo cual la Alcaldía decidió implementar esta acción mientras se gestionan las inversiones necesarias para la recuperación del pavimento.

“Hoy la Secretaría de Tránsito, en compañía de la dirección operativa de movilidad y nuestro equipo de agentes, realizó una jornada de señalización de más de 200 huecos entre los puentes de Río Frío y El Palenque, una zona con alta siniestralidad. En lo corrido del año llevamos nueve muertos en este tramo vial y es importante hacer un llamado a los organismos competentes para que realicen las inversiones”, explicó Juan José Gómez, secretario de Tránsito de Girón.

A su vez confirmó que Invías, Findeter y Ministerio de Transporte ya fueron enterados del grave estado de la malla vial.

“Mientras se surten los trámites administrativos, nuestra Secretaría continuará con estas demarcaciones para identificar los huecos y prevenir más accidentes, porque no queremos más muertos en la vía”, señaló el funcionario.