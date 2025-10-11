En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ANI hace llamado a transportadores a acatar medidas de restricción

ANI hace llamado a transportadores a acatar medidas de restricción

La Agencia Nacional de Infraestructura aseguró que los fuertes trancones se vieron relacionados con el incumplimiento de las medidas por parte de los transportadores.

Fila de vehículos en sentido Bogotá/Villavicencio hasta el Kilómetro 17.
Foto: @CoviandinaSAS en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Desde la madrugada de este sábado, los viajeros fueron testigos de las largas colas en sentido Bogotá-Villavicencio. Frente a los hechos ocurridos, la ANI habló con Blu Radio asegurando que las largas filas aumentaron debido al incumplimiento por parte de los transportadores de carga hacia las medidas establecidas por las autoridades para este festivo.

Lea también:

  1. Seguridad en vías de Antioquia.jpg
    Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    Más de un millón de vehículos se movilizarán por las vías de Antioquia en el puente festivo

“Los vehículos de carga no deberían de estarse movilizando porque tienen una restricción de 6 de la mañana a 3 de la tarde, sin embargo, de manera desafortunada, algunos transportadores no acataron esta restricción, y por supuesto, se hizo aún más complejo la implementación de las medidas de Movilidad, porque era obvio que se iba a tener una alta transitabilidad de vehículos livianos y por esa razón se había implementado la restricción a los de carga” señaló Roberto Gamaliel, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Frente a los hechos, la ANI hizo el llamado al gremio a acatar las medidas, que están reglamentadas por parte de MinTransporte y evitar sanciones, pues las medidas serán más estrictas.

Hasta el momento se mantiene la medida Semáforo que permite el paso de 400 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio y luego, se habilita el paso para 100 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá. El día lunes se dará prelación al sentido Villavicencio-Bogotá y entrarán en rigor las restricciones para vehículos de carga.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Villavicencio

Ministerio de Transporte

ANI

Publicidad

Publicidad

Publicidad