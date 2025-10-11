ANI hace llamado a transportadores a acatar medidas de restricción

Desde la madrugada de este sábado, los viajeros fueron testigos de las largas colas en sentido Bogotá-Villavicencio. Frente a los hechos ocurridos, la ANI habló con Blu Radio asegurando que las largas filas aumentaron debido al incumplimiento por parte de los transportadores de carga hacia las medidas establecidas por las autoridades para este festivo.

“Los vehículos de carga no deberían de estarse movilizando porque tienen una restricción de 6 de la mañana a 3 de la tarde, sin embargo, de manera desafortunada, algunos transportadores no acataron esta restricción, y por supuesto, se hizo aún más complejo la implementación de las medidas de Movilidad, porque era obvio que se iba a tener una alta transitabilidad de vehículos livianos y por esa razón se había implementado la restricción a los de carga” señaló Roberto Gamaliel, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Frente a los hechos, la ANI hizo el llamado al gremio a acatar las medidas, que están reglamentadas por parte de MinTransporte y evitar sanciones, pues las medidas serán más estrictas.

Hasta el momento se mantiene la medida Semáforo que permite el paso de 400 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio y luego, se habilita el paso para 100 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá. El día lunes se dará prelación al sentido Villavicencio-Bogotá y entrarán en rigor las restricciones para vehículos de carga.

