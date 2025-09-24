Fuerte sismo en Venezuela se sintió con intensidad en Bucaramanga y Cúcuta

Un fuerte temblor sacudió la tarde de este miércoles a varias regiones del oriente colombiano, especialmente en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, tras un sismo registrado en territorio venezolano, cuyo epicentro se ubicó en las cercanías de Mene Grande, estado Zulia.

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico, el evento sísmico ocurrió a las 17:21 (hora local) y tuvo una magnitud de 6.1, con una profundidad superficial, lo que explica la intensidad con la que se sintió en amplias zonas fronterizas de Colombia.

Minutos después, a las 17:33, se registró una réplica de magnitud 4.3, también en territorio venezolano, según un reporte preliminar.

En Cúcuta, capital de Norte de Santander, varios ciudadanos evacuaron edificios residenciales, oficinas y centros comerciales por precaución. Testigos reportaron haber sentido una fuerte sacudida que generó alarma, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas heridas.



En Bucaramanga y su área metropolitana, el movimiento telúrico también fue percibido con claridad, especialmente en edificios de varios pisos. Las autoridades locales activaron los protocolos de revisión y monitoreo de estructuras críticas, sin que hasta ahora se registren afectaciones significativas.