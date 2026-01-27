Hinchas de Atlético Bucaramanga no podrán entrar a Cúcuta para el ‘Clásico del Oriente’

Desde el pasado 2 de diciembre, cuando Cúcuta Deportivo se consagró campeón del Torneo BetPlay Dimayor II-2025 y logró el ascenso a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano, en Santander se hablaba del ‘Clásico del Oriente’ por la fuerte rivalidad que existe con el Atlético Bucaramanga.

No obstante, los seguidores del ‘Leopardo’ tendrán que ver el duelo a la distancia, pues las autoridades no les permitirán el ingreso a las tribunas del estadio General Santander. La Comisión Local de Fútbol, tras una reunión con los dirigentes del equipo nortesantandereano, decretó el cierre total de fronteras para el enfrentamiento entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga programado para este martes, 27 de enero, a las 4:00 p.m.

Según el comunicado oficial emitido por el Cúcuta Deportivo, la decisión responde a recomendaciones directas de las autoridades locales. El objetivo principal es garantizar el orden público y la seguridad, anulando cualquier posibilidad de venta de boletería para los seguidores del conjunto santandereano.

Esta medida de prevención extrema se fundamenta no solo en la histórica rivalidad que atraviesa generaciones, sino también en el monitoreo de redes sociales, donde diversos comentarios encendieron las alarmas de los organismos de seguridad. Las autoridades prefirieron evitar cualquier riesgo de alteración del orden, sacrificando así el ambiente festivo que supone la presencia de las dos aficiones en el estadio.



En el plano deportivo, el clásico llega con realidades contrastadas que añaden tensión al ambiente. El Atlético Bucaramanga, campeón del primer semestre de 2024 y con cupo internacional asegurado, arriba a la capital de Norte de Santander en la sexta posición con cuatro unidades. Por su parte, el equipo ‘motilón’ atraviesa un inicio de torneo complicado en su regreso a la máxima categoría tras cinco años de ausencia; actualmente ocupa la casilla 16 y busca desesperadamente sus primeros puntos tras sumar dos derrotas consecutivas.

Las estadísticas históricas reflejan la paridad de este duelo regional. En el registro por Liga se han disputado 184 partidos, con una ligera ventaja para el Cúcuta Deportivo con 64 victorias frente a las 61 del Bucaramanga y 59 empates. No obstante, el recuerdo más reciente en suelo fronterizo favorece al ‘Leopardo’, que se impuso 0-1 en marzo de 2020 con anotación de Diego Herazo.