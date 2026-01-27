En vivo
Hinchas de Atlético Bucaramanga no podrán entrar a Cúcuta para el 'Clásico del Oriente'

Hinchas de Atlético Bucaramanga no podrán entrar a Cúcuta para el ‘Clásico del Oriente’

La Comisión Local de Fútbol en Cúcuta, tomó la decisión de cerrar fronteras para garantizar el orden público durante el encuentro entre el equipo motilón con el Atlético Bucaramanga.

Cierre de fronteras.jpg
Hinchas de Atlético Bucaramanga no podrán asistir al estadio General Santander para el duelo contra Cúcuta Deportivo.
// Archivo Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

