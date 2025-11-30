Hoteles de Bucaramanga pierden 20% de sus reservas por caos aéreo de Avianca

Las cancelaciones masivas de vuelos de Avianca ya comienzan a afectar de manera directa al sector turístico en Santander. Según Cotelco, cerca del 20% de las reservas hoteleras en Bucaramanga fueron canceladas en menos de 48 horas, justo en vísperas del Día de las Velitas, una de las fechas que más visitantes atrae a la región.

La presidenta de la junta directiva de Cotelco Santander, Jhovana Lozano, confirmó que la situación está generando un golpe económico significativo para el gremio.

“Necesitamos ser más flexibles porque no podemos multar a los huéspedes por cancelar, pero ya tenemos pérdidas. Muchos venían a celebrar el Día de Velitas, es el primer puente festivo de diciembre”, señaló la dirigente gremial.

Entre este jueves y viernes, cerca de 20 vuelos que llegaban o salían del aeropuerto internacional Palonegro fueron cancelados, dejando a decenas de pasajeros varados y obligando a hoteles y operadores turísticos a reacomodar reservas a contrarreloj.



Cotelco hizo un llamado urgente a Avianca y a las demás aerolíneas para ofrecer soluciones oportunas a los viajeros afectados y evitar penalizaciones por cancelaciones, pues la crisis no depende de los turistas.

Lozano advirtió que este nuevo golpe ocurre justo cuando el sector hotelero aún no se recupera de las pérdidas provocadas por el deterioro de las vías de acceso al departamento, que en los últimos meses ha reducido notablemente el flujo de visitantes por carretera, y no hay solución para los arreglos de manera oportuna por parte del Gobierno Nacional, puesto que Santander quedó excluido del compes.

“Es una situación muy delicada para un gremio que ya viene golpeado. Las afectaciones en las vías y ahora las cancelaciones aéreas nos dejan en un escenario muy complejo para cerrar el año”, dijo.

Cotelco espera que la actualización ordenada por Airbus se acelere y que las operaciones aéreas vuelvan a la normalidad pues el movimiento de turistas es clave para la economía local.