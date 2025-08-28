Investigan a alcaldesa de La Paz, Santander, por presunto desvío de 15 millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa del municipio de La Paz, Santander, Cielo Caryn Díaz Amado, como presunta responsable del delito de peculado por apropiación.

El proceso judicial está relacionado con hechos ocurridos antes de que llegara a la administración local, cuando se desempeñaba como gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Nuestra Señora de La Paz.

De acuerdo con la investigación, entre agosto de 2017 y enero de 2018, Díaz Amado habría realizado el cobro irregular de tres cheques por un valor cercano a 15 millones de pesos.

El primero de ellos, por 5 millones de pesos, fue girado el 17 de agosto de 2017 en el marco de un contrato para el préstamo de una ambulancia, posteriormente, el 11 de enero de 2018, se cobraron otros dos cheques uno por 5 millones de pesos y otro por $4.144.897.

Aunque en septiembre de 2018 la actual mandataria consignó a la cuenta de la ESE un total de $14.202.100 para reintegrar los recursos, la Fiscalía sostuvo que el reintegro no la exime de una eventual responsabilidad penal y decidió formular imputación.

En la diligencia judicial, la alcaldesa no aceptó los cargos y rechazó la acusación. Ahora, el caso avanza en manos del ente acusador que busca determinar si existió un manejo irregular de los recursos públicos de la institución de salud.

La Fiscalía enfatizó que este caso hace parte de su estrategia de lucha contra la corrupción en el sector público, especialmente en instituciones de salud, donde históricamente se han detectado prácticas de desvío de recursos.