Joven se recupera en una Clínica de Bucaramanga tras recibir disparo por robarle una cadena de oro

En la Clínica Foscal de Floridablanca se recupera Wilson Portilla Solano, un joven de 22 años que resultó herido durante un hurto en el centro de la ciudad.

Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió en la carrera 18 con calle 34, cuando la víctima fue abordada por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas.

De acuerdo con el informe preliminar, los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego para robarle una cadena de oro avaluada en 12 millones de pesos. Portilla Solano intentó defenderse utilizando su arma personal, momento en el que uno de los asaltantes le disparó en el brazo derecho antes de huir del lugar junto a sus cómplices.

Armas, referencia Foto: Pexels

El joven logró trasladarse por sus propios medios hasta la Clínica Chicamocha, donde los médicos determinaron que la lesión fue causada por un arma traumática y que no comprometía su vida. Posteriormente, fue remitido a la Clínica Foscal por su EPS, donde continúa en observación médica.



Las autoridades adelantan labores de investigación y revisión de cámaras de seguridad del sector, ante la hipótesis de que los mismos delincuentes estarían involucrados en otro robo ocurrido dos horas después en una reconocida cafetería de Bucaramanga, en un exclusivo sector de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reforzó los operativos en las zonas comerciales del centro y oriente de la ciudad para identificar y capturar a los responsables.