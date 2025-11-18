En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Jóvenes de Piedecuesta se amenazan de muerte a través de videos en redes sociales

Jóvenes de Piedecuesta se amenazan de muerte a través de videos en redes sociales

El municipio santandereano vive una época de violencia, al parecer, por las llamadas “fronteras invisibles”.

Fronteras invisibles tienen en zozobra a los habitantes de Piedecuesta.jpg
Imagen capturada de video de redes. Fronteras invisibles tienen en zozobra a los habitantes de Piedecuesta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad