Jóvenes de Piedecuesta se amenazan de muerte a través de videos en redes sociales

En redes sociales está circulando un video en el que un grupo de jóvenes, con revólver en mano, lanza amenazas en lo que sería un nuevo capítulo de la guerra por los territorios que se viene presentando en Piedecuesta y que ha dejado varios muertos en los últimos días.

“Chuchitas (...) Mire como nos le parchamos el cagadero (...) ronque, ronque no más que voy es de cacería; acuérdese que pa’ la cara no hay chaleco… vamos es por una aguja; uno de Argentina no, porque no vale la pena, ya vimos que no valían la pena, vamos es por uno de la muni”, se escucha en la grabación.

La violencia en Piedecuesta se intensificó después de la primera semana de noviembre cuando fueron capturadas 18 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los de la M’, dedicado al tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios selectivos en este municipio del área metropolitana.

En los días posteriores se han registrado tres homicidios comenzando el pasado miércoles, 12 de noviembre, con el ataque perpetrado contra Deyner David Zulúaga Martínez, de 20 años, en el barrio Cerros del Mediterráneo.



Días después Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, fue asesinada en el barrio San Silvestre en medio de un violento ataque armado generado por una riña de más de 12 jóvenes, quienes con machetes y armas artesanales alteraron la tranquilidad del sector.

De acuerdo con las primeras versiones, la joven había asistido al velorio de un muchacho asesinado días antes. Al finalizar la velación, Yulieth y su hermano caminaban por el sector cuando fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas.

Los agresores comenzaron a increpar al hermano de la joven y uno de ellos le apuntó directamente con un arma. Ante esto, Yulieth se interpuso para protegerlo y recibió dos impactos de bala, los cuales resultaron fatales. Otra persona también resultó lesionada durante este ataque.

Por último, durante el pasado fin de semana festivo Alexis Exneyder Céspedes Niño, de 25 años, fue atacado a cuchillo también en el barrio San Silvestre. Aunque algunos testigos expresaron que la confrontación se dio por tratar de recuperar el bolso que minutos antes le habían robado a su hermana, la comunidad denuncia que la violencia se ha tomado este sector de Piedecuesta.

El personero del municipio, Fredy Alberto Gómez López, confirmó que fue convocado un consejo de seguridad extraordinario ante la escalada de homicidios.

“Hay preocupación en nuestro municipio por el incremento de homicidios en jóvenes presuntamente vinculados a redes del narcotráfico. Solicitaremos una estrategia para revisar cada uno de los casos que involucran a personas tan jóvenes”, afirmó.