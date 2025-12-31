En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Julián Díaz asume la gerencia de Neomundo tras la sorpresiva salida de Tomás León

Julián Díaz asume la gerencia de Neomundo tras la sorpresiva salida de Tomás León

El anterior gerente fue nombrado el 30 de octubre, pero el pasado 23 de diciembre presentó su carta de renuncia “voluntaria e irrevocable”, argumentando situaciones de carácter político.

Publicidad

Publicidad

Publicidad