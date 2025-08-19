Publicidad

Levantan protesta en la Troncal del Magdalena Medio

Levantan protesta en la Troncal del Magdalena Medio

Los cierres intermitentes en la Troncal del Magdalena Medio fueron levantados tras compromisos sobre acceso a tierras y fortalecimiento de la Reforma Agraria en Puerto Parra.

Bloqueos en Puerto Parra Santander.
Bloqueos en Puerto Parra Santander.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: agosto 19, 2025 08:08 p. m.

Los bloqueos intermitentes que mantenían campesinos e indígenas Embera Chamí en la Troncal del Magdalena Medio, a la altura de Puerto Parra (Santander), fueron levantados, luego de una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La entidad explicó que, durante la jornada, se lograron aclarar varias inquietudes que motivaron la protesta, muchas de ellas derivadas de rumores sin fundamento.

Uno de los puntos centrales fue la situación de tres predios ocupados por más de 300 familias campesinas que, al parecer, pertenecerían al Fondo de Reparación de Víctimas o a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Frente a esto, la ANT se comprometió a evaluar la viabilidad técnica y jurídica para su adquisición, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

El pueblo indígena Embera Chamí Dachi Drúa, por su parte, reiteró su expectativa de concretar la compra de tierras gestionada por la ANT, con el fin de constituir su resguardo y garantizar así el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su cultura.

Las comunidades campesinas solicitaron también fortalecer el Comité Municipal de Reforma Agraria de Puerto Parra, creado este año, cuya próxima reunión está programada para septiembre y que busca agilizar los procesos de acceso a la tierra.

La Agencia Nacional de Tierras subrayó que la Reforma Agraria en Colombia se construye con diálogo y concertación, destacando que este proceso busca beneficiar a las comunidades rurales del país con transparencia y equidad.

