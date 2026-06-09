Lluvias dejan un muerto en Piedecuesta y una menor desaparecida en Gramalote

Santander y Norte de Santander viven horas de preocupación tras dos emergencias registradas durante el fin de semana en escenarios naturales frecuentados por familias y grupos de amigos. Un joven falleció en Piedecuesta y una menor de 14 años permanece desaparecido en Gramalote, en hechos relacionados con actividades recreativas en quebradas y cascadas de la región.

El primer caso se presentó en el sector de la Cascada El Caney, en Piedecuesta, donde organismos de socorro recibieron el reporte de una persona que presuntamente se encontraba sin signos vitales. De inmediato se activó un operativo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y la Defensa Civil Colombiana.

Tras llegar al lugar, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de un joven que se encontraba compartiendo con familiares y amigos en el reconocido atractivo natural. Posteriormente, las unidades de emergencia apoyaron las labores de recuperación y extracción del cuerpo para su entrega a las autoridades competentes, encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes.

Defensa Civil rescató a hombre que murió por inmersión en una quebrada en Piedecuesta. A Medicina Legal de Bucaramanga fue llevado el cuerpo #VocesySonidos pic.twitter.com/2YKNWNHVgO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 9, 2026

Mientras tanto, en el municipio de Gramalote, Norte de Santander, continúa la intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en un pozo de la quebrada La Caldera, en el sector conocido como El Peñón.



De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba disfrutando de un paseo junto a familiares cuando fue arrastrada por la profundidad y la fuerza del agua. Desde entonces, organismos de socorro, familiares y miembros de la comunidad mantienen un amplio operativo para tratar de ubicarlo.

Las labores de búsqueda cuentan con el apoyo de Bomberos, Defensa Civil, maquinaria amarilla y decenas de voluntarios que recorren la zona con la esperanza de encontrar al menor.

Las dos emergencias han generado preocupación entre las autoridades, que reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución al visitar ríos, quebradas, cascadas y otros espacios naturales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los riesgos por crecientes súbitas, corrientes fuertes y cambios inesperados en las condiciones del terreno.

Invierno pone en alerta a Santander: deslizamientos, inundaciones y creciente de ríos #VocesySonidos https://t.co/GJb4h5otUg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 8, 2026

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Los organismos de gestión del riesgo insistieron en la importancia de respetar las zonas restringidas, evitar ingresar a pozos profundos y mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad para prevenir nuevas tragedias por la intensidad de las lluvias.