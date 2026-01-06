En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Luciano Pons seguirá con Atlético Bucaramanga: “Mi decisión siempre fue quedarnos acá”

Luciano Pons seguirá con Atlético Bucaramanga: “Mi decisión siempre fue quedarnos acá”

La renovación del delantero argentino, que tenía en vilo a la hinchada del equipo santandereano, se dio por tres años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad