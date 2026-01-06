Luciano Pons seguirá con Atlético Bucaramanga: “Mi decisión siempre fue quedarnos acá”

Aunque tuvo ofertas de tres importantes equipos de Colombia, el delantero argentino Luciano Pons decidió seguir con Atlético Bucaramanga, el mismo que confió en él y le dio una oportunidad cuando no pasaba un buen momento en la Universidad de Chile.

Tras semanas de especulaciones y diversas versiones sobre su futuro, el delantero centro confirmó oficialmente su renovación con el Atlético Bucaramanga por los próximos tres años, priorizando la estabilidad familiar y el profundo vínculo emocional con la hinchada santandereana por encima de las otras propuestas del rentado nacional.

Con la madurez que le dan sus años en el área, Pons no solo firmó un contrato laboral, sino un pacto de pertenencia con una ciudad que lo adoptó como propio desde su llegada. El atacante fue enfático al declarar que tanto él como su esposa tenían la firme convicción de permanecer en la capital santandereana, resaltando que el trato recibido por parte de la comunidad ha sido de un respeto absoluto. Según el jugador, la comodidad de su núcleo familiar y la belleza de la ciudad fueron pilares fundamentales para tomar la decisión.

“La verdad que siempre en mi cabeza, siempre en la cabeza de mi señora, estuvo quedarnos acá, seguir trabajando en Bucaramanga, donde nos encontramos una ciudad muy bonita, una ciudad donde nos ha respetado desde el primer día, nos trataron de maravilla, las ganas siempre estuvieron de seguir, gracias a Dios se dio… siempre la decisión fue tratar de hacer lo mejor para quedarnos acá”, dijo el goleador en diálogo con Blu Radio.



Pons recordó con especial gratitud aquellos momentos de sequía goleadora donde, lejos de recibir críticas hostiles, encontró en el seguidor ‘Leopardo’ un apoyo que lo motivó a seguir trabajando. Ese cariño, que se ha manifestado incluso en las redes sociales con mensajes cargados de emotividad, fue lo que finalmente inclinó la balanza para sellar un vínculo a largo plazo.

“Cada gol que marqué lo grité pensando en ustedes. Todo esfuerzo valió la pena por esta camiseta. Gracias por ser parte de este lindo camino. Por eso quiero decirles algo… sigo en casa, defendiendo estos colores, así que este 2026 seguiremos haciendo historia juntos. Porque esta es nuestra herencia y nuestra pasión”, dijo Luciano Pons en el emotivo mensaje con el que Atlético Bucaramanga confirmó la renovación.

Cada gol fue un abrazo con la hinchada... 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥🫶🏻🧉#MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/aOkAvtRU39 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) January 5, 2026

Publicidad

De cara a los retos deportivos de 2026, el goleador ya tiene trazada la hoja de ruta. El objetivo primordial para este año será regresar al grupo de los ocho clasificados, entendiendo que una vez superada la fase regular se inicia un torneo distinto donde el Bucaramanga aspira a superar lo realizado en la campaña anterior. La firma por tres años no solo garantiza goles para el equipo, sino que permite proyectar un proceso sólido que busca llevar a la institución a perseguir más sueños.

Luciano Pons terminó el año 2025 como goleador de Atlético Bucaramanga con 24 goles sumando Liga, Copa Libertadores y Copa BetPlay, además registró 5 asistencias.

Además de asegurar la cuota goleadora, el equipo ‘Leopardo’ confirmó en las últimas horas que los defensores Carlos Romaña y Jefferson Mena también renovaron con el equipo.