Luto en la Policía de Bucaramanga por muerte del subintendente Fredy Leal: enfrentó a ladrones

El investigador, con más de 20 años de servicio y reconocido por su liderazgo en misiones de alto riesgo y trayectoria en unidades élite, dejó un legado de honor y valentía, tras evitar robo a una joyería en Bucaramanga.

Subintendente Fredy Leal, héroe que evitó una tragedia en Cabecera.JPG
Imagen suministrada por las autoridades. Subintendente Fredy Leal, héroe que evitó una tragedia en Cabecera
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

