Madre e hija murieron en grave accidente en Santander: fueron arrolladas por una volqueta

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles en Cimitarra, Santander, dejó como saldo la muerte de una madre y su hija, hecho que ha generado conmoción en la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Marleny Galeano Gil, de 35 años, y su hija Michell Karina Cardona Galeano, de 17 años, quienes residían en el barrio Nueva Cimitarra, según confirmó la Policía.

El siniestro se registró hacia las 8:00 de la noche en la Transversal del Carare, a la altura de la salida a Puerto Araujo, cerca de la estación de servicio El Puma y el Hotel Mónaco. Madre e hija se movilizaban en una motocicleta cuando al intentar adelantar por la derecha a tres volquetas, subieron al sendero peatonal y perdieron el control del vehículo. En medio de la maniobra, ambas cayeron sobre la carretera y fueron arrolladas por una volqueta, lo que les ocasionó la muerte inmediata.

El lamentable hecho se suma a la serie de accidentes viales que se han registrado en el municipio durante las últimas dos semanas. En este periodo, se han reportado tres siniestros graves en motocicleta que dejan un saldo de tres personas fallecidas y un herido de gravedad que permanece en coma. En ninguno de los casos las víctimas llevaban casco de protección, según indicaron las autoridades.