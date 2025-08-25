Minambiente apela fallo que reconoció a Santurbán como sujeto de derechos

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apeló la reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos, con el objetivo de garantizar que las órdenes judiciales sean claras, viables y efectivas en la protección de este ecosistema estratégico.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, destacó que la decisión judicial representa un hecho histórico para la jurisprudencia ambiental en Colombia y un triunfo del movimiento ambientalista. Sin embargo, explicó que la apelación presentada no busca controvertir el fallo, sino fortalecerlo desde el punto de vista técnico.

“El fallo honra la defensa del agua, de la vida y la dignidad de nuestros ecosistemas. Celebramos esta decisión, pero queremos asegurar que sus órdenes puedan cumplirse de manera clara, viable y efectiva. La apelación es una herramienta complementaria que nos permite avanzar con responsabilidad y rigor en el cumplimiento de la protección de Santurbán”, afirmó Vélez.

El Ministerio explicó en un comunicado que el recurso se presentó tras agotar la vía de aclaración, luego de que el Tribunal señalara que los aspectos técnicos planteados no podían resolverse por esa herramienta procesal.

La apelación, entonces, pretende armonizar las órdenes judiciales con los instrumentos de planificación territorial y las metodologías ambientales vigentes, evitando riesgos de indeterminación o incumplimiento.

Entre los puntos clave del recurso, Minambiente solicita que se aclare el alcance de la representación legal del páramo, precisando que esta no se extienda a categorías no contempladas en la normativa ambiental, como las llamadas zonas de transición o amortiguación.

También plantea que las medidas se articulen con los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), las áreas protegidas y la Zona de Reserva de Recursos Naturales declarada en 2025.

Asimismo, el Ministerio pide que cualquier restricción en materia de actividades económicas se ajuste a lo establecido en la Ley 1930 de 2018 sobre páramos, y que las órdenes relacionadas con licenciamiento ambiental no sean interpretadas como suspensión automática de licencias vigentes.

Igualmente, se propone involucrar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como garantizar plazos realistas y participación ciudadana en la implementación.

“El páramo de Santurbán tiene voz propia desde hoy. Como Ministerio, asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”, reiteró Vélez.