"No debe llegar la izquierda rancia": Jaime Beltrán por elecciones atípicas en Bucaramanga

Tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección como alcalde de Bucaramanga por doble militancia, Jaime Andrés Beltrán apareció nuevamente a través de sus redes sociales asegurando que acata el fallo judicial, pero dejó claro que seguirá activo en el escenario político regional.

El exalcalde también habló sobre las elecciones atípicas que enfrentará la ciudad en diciembre tras su salida del cargo.

Beltrán Martínez volvió a repetir que acepta la anulación de su elección y dice que Bucaramanga debe evitar que llegue "la izquierda rancia", haciendo referencia a sus contrincantes políticos de los partidos Verde y Pacto Histórico.

“El fallo nos deja listos en un escenario abierto para lo que se viene en las próximas elecciones. Y a Bucaramanga la vamos a recuperar”, afirmó Beltrán, quien además lanzó críticas a los sectores progresistas. “No podemos permitir que la izquierda rancia se apodere de la ciudad en las elecciones atípicas”, agregó.



La anulación de su mandato abrió el camino a una elección atípica que definirá al nuevo alcalde de Bucaramanga en los próximos meses. En este contexto, Jaime Andrés Beltrán busca mantener influencia política en la contienda, mientras se reconfiguran las alianzas de los distintos partidos y movimientos.

El exalcalde, cuya gestión estuvo marcada por un fuerte discurso de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, sostuvo que el nuevo proceso electoral será una oportunidad para “que la ciudad siga avanzando” y consolidar un proyecto político alternativo a las fuerzas de izquierda que se quieren apoderar de la Alcaldía, según Beltrán.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, nombró como alcalde encargado a Eduard Sánchez, mientras los partidos de coalición que apoyaron a Beltrán presenta la terna para designar a un alcalde que estará hasta el día de las elecciones atípicas que podrían ser convocadas para diciembre.

"Estamos esperando la terna para analizarla y notificar a la Registraduría para los procesos respectivos de las elecciones", dijo el mandatario de los santandereanos.

Hoy quiero reconocer y agradecer, con el mayor aprecio, el gran trabajo del Coronel Gildardo Rayo al frente de la Secretaría del Interior de Bucaramanga.



Una labor impecable que por 21 meses dio grandes resultados a la ciudad, que nos deja como una de las capitales con más… pic.twitter.com/tpaMJrYizG — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) September 30, 2025

La expectativa ahora se centra en los candidatos que competirán en las urnas y en cómo los diferentes sectores políticos y sociales movilizarán sus bases para hacerse con el control de la Alcaldía de Bucaramanga en este nuevo escenario tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. No se descarta que el exalcalde se inscriba para este proceso electoral.