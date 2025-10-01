Salió el secretario del Interior de Bucaramanga por solicitud de renuncia del alcalde (e)

El secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo Rincón, presentó su renuncia al cargo tras la solicitud realizada por el alcalde encargado, Eduard Jesús Sánchez Ariza, a través de un correo electrónico remitido este 30 de septiembre.

En la comunicación oficial, el mandatario encargado le pidió a Rayo presentar la renuncia protocolaria, amparado en la facultad discrecional de remoción de cargos de libre nombramiento y remoción que establece la Ley 909 de 2004.

“Me permito solicitar a usted se presente a este despacho la renuncia protocolaria al cargo que viene desempeñando como secretario del Interior del Municipio de Bucaramanga, la cual debe ser presentada a partir de la fecha”, señaló Sánchez Ariza en el documento.

Tras esta solicitud, el ahora exfuncionario emitió un comunicado en el que destacó los logros alcanzados durante los 21 meses que permaneció en el cargo, entre ellos la reducción del 28% en el hurto a personas, del 40% en el hurto a comercio y del 24% en casos de violencia intrafamiliar.



También mencionó la realización de 117 operativos de migración que dejaron como resultado 127 expulsiones y 41 deportaciones, además de la captura de 144 personas en la lucha contra la minería ilegal y 37 por delitos ambientales.

Rayo resaltó que durante su gestión se implementó la Ley Ángel con la primera captura a nivel nacional y se desarrollaron más de 968 circuitos por la seguridad en Bucaramanga.

“A pesar de no ser bumangués, deseo de corazón lo mejor a esta hermosa ciudad, que me abrió sus puertas y me permitió servirle. Confío en que el nuevo gobierno continuará trabajando con responsabilidad y amor por Bucaramanga”, expresó en su carta de despedida.

Con la salida de Gildardo Rayo, el despacho del Interior de Bucaramanga queda a la espera de la designación de un nuevo responsable para dar continuidad a las políticas de seguridad y convivencia ciudadana.

Cabe anotar que días antes de la salida de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga, la entonces secretaria de Educación, Martha Cecilia Guarín, presentó su carta de renuncia, también lo hizo en días pasado el asesor de despacho el abogado Cristian Portilla.