Ola de violencia en Santander deja tres muertos y tres heridos en cuatro municipios

Una nueva jornada de violencia sacudió a Santander durante las últimas horas. En hechos ocurridos en Barrancabermeja, Sabana de Torres, Bucaramanga y Puente Nacional, tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en ataques que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Uno de los casos se registró en Barrancabermeja, donde un ataque sicarial dentro de un establecimiento comercial del barrio Villa Mary dejó como víctima mortal a Diego Macías, quien recibió varios impactos de bala. En el mismo hecho resultó herido Breiner Fuentes, de 18 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica.

#Atención Ataque sicarial dentro de un establecimiento comercial dejó un hombre muerto y otro herido en el barrio Villa Mary de Barrancabermeja. Diego Macias fue asesinado de varios disparos y Breiner Fuentes, de 18 años, es atendido en un centro médico #MañanasBlu pic.twitter.com/efvjuc25GR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2026

En Sabana de Torres, otro hombre fue asesinado a tiros por sicarios. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Entretanto, en Bucaramanga, una mujer resultó herida durante un ataque armado ocurrido en el norte de la ciudad. La víctima fue trasladada a un centro médico, mientras unidades de la Policía Judicial recopilan evidencias para esclarecer lo ocurrido.



Nueva jornada de violencia en Santander. Un hombre fue asesinado a tiros por sicarios en Sabana de Torres, mientras que una mujer resultó herida en otro ataque registrado en Bucaramanga. Las autoridades investigan los hechos para identificar a los responsables #MañanasBlu pic.twitter.com/O1VIUteaud — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2026

Otro hecho violento ocurrió en Puente Nacional, donde un hombre fue hallado sin vida y una mujer gravemente herida, quien permanece con pronóstico reservado en el Hospital Regional de Moniquirá.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas participaron inicialmente en una celebración religiosa en la vereda Peña Negra y posteriormente estuvieron en un establecimiento de bolirana, donde, al parecer, se presentó un altercado. Horas después, hacia las 5:00 de la mañana de este lunes, ambos fueron encontrados, uno sin vida y la otra con heridas de gravedad.

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Durante el procedimiento judicial, las autoridades capturaron a dos personas: el presunto responsable del ataque y una mujer que, según la información conocida, habría amenazado con un arma de fuego a los uniformados cuando estos llegaron a la vivienda para realizar el operativo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La seguidilla de hechos violentos mantiene en alerta a las autoridades de Santander, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio, donde en las últimas semanas se han intensificado las acciones contra estructuras dedicadas al sicariato, el microtráfico y otros delitos.

La Policía y la Fiscalía continúan adelantando operativos e investigaciones para esclarecer los homicidios recientes, identificar a los responsables y contener el incremento de la violencia en diferentes municipios del departamento.