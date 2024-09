Paro camionero: caos en Bucaramanga y el área metropolitana por bloqueos

El paro camionero en Santander ha generado bloqueos en varias vías principales de Bucaramanga y otros municipios del departamento, afectando la movilidad y el abastecimiento de alimentos y mercancías.

Los camioneros, quienes protestan por el aumento en el precio de los combustibles y la falta de seguridad en las carreteras, han bloqueado las vías que conectan Bucaramanga con los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, así como la carretera que une a la capital santandereana con Bogotá, Barrancabermeja, Cúcucta y la costa Atlántica.

Este es el panorama en el bloqueo que realizan transportadores en entre San Gil y El Socorro. "No vamos a levantar la protesta hasta que el presidente Petro congele el precio del ACPM", afirmaron los conductores #MañanasBlu pic.twitter.com/807ZepD6gx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 4, 2024

"No vamos a mover los vehículos que estan atravesados en la zona del Palenque, entre Bucaramanga y Girón, hasta que el Gobierno Nacional no defina que va a pasar con el alza que autorizó de casi $2.000 pesos en el galón de Acpm", aseguró Felipe Bautista, líder de los conductores de grúas que se unieron al paro camionero.

#ParoCamionero Felipe Bautista, líder de los conductores de grúas que tienen bloqueado el paso en la calle 45 de Bucaramanga, afirmó que estarán bloqueando la vía hasta que exista una solución del Gobierno Nacional por el alza en el combustible #MañanasBlu pic.twitter.com/0xHdv8CIbA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 4, 2024

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, hizo un llamado a los camioneros y al Gobierno Nacional para siguen dialogando para poder encontrar soluciones al problema de los bloqueos.

Los habitantes de Bucaramanga y otros municipios afectados se ven obligados a buscar rutas alternas para movilizarse.

La situación de los camioneros sigue sin resolverse, y se teme que los bloqueos puedan extenderse a otras vías y municipios de Santander y el oriente del país si no se llega a un acuerdo pronto.

Habilitan corredor humanitario para el paso de ambulancias, personal médico y personas que tienen citas médicas en la zona donde camioneros bloquean las vías en Girón y Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/YZwW8I77pg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 4, 2024

Varias familias que viajaban desde la Costa Atlántica con destino a la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, no pudieron continuar su recorrido debido a los bloqueos que se presentan en ese departamento en el marco del paro camionero. El bus de transporte intermunicipal no pudo continuar en tránsito y los conductores no tuvieron más remedio que hacer estancia en Ocaña.

Desde el pasado lunes, 80 ciudadanos entre adultos, niños y adultos mayores, pernoctan en la Terminal de Transportes de Ocaña pues se quedaron sin dinero para poder pagar un hotel y alimentación. Desde entonces sobreviven con las ayudas que reciben por parte de las directivas de la terminal, el gremio de comerciantes y las empresas transportadoras.