Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Partido ASI oficializa su respaldo a Fabián Oviedo para la Alcaldía de Bucaramanga

Partido ASI oficializa su respaldo a Fabián Oviedo para la Alcaldía de Bucaramanga

Con el aval de la ASI y el Nuevo Liberalismo, Fabián Oviedo fortalece su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga de cara a las elecciones atípicas convocadas para diciembre.

FOTO FABIÁN OVIEDO- BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Exconcejal de Bucaramanga y candidato a la Alcaldía, Fabián Oviedo- suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

La Alianza Social Independiente (ASI) anunció oficialmente su apoyo al arquitecto Fabián Oviedo como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 14 de diciembre de 2025.

Con este respaldo, Oviedo suma un nuevo aval político, luego de que el Nuevo Liberalismo también confirmara su apoyo a su aspiración.

En un comunicado, la ASI afirmó que su decisión responde a la necesidad de promover un liderazgo que impulse el desarrollo de la ciudad.

“Bucaramanga no puede quedarse sola; necesita liderazgo, avanzar y grandes obras que vuelvan a encender su crecimiento y su espíritu”, expresó la colectividad.

El anuncio fue acompañado por Diego Armando Lozada, concejal de Bucaramanga, y David Castrillón Calderón, diputado de Santander y presidente departamental de la ASI, quienes coincidieron en que la capital santandereana requiere estabilidad y confianza.

“Hoy tomamos posición por el futuro. Hoy elegimos cuidar a Bucaramanga”, manifestaron los dirigentes, destacando que el respaldo a Oviedo busca contribuir a recuperar la tranquilidad y el orgullo de los bumangueses.

¿Por qué hay elecciones atípicas en Bucaramanga?

Las elecciones atípicas en Bucaramanga fueron convocadas tras la suspensión y posterior salida del alcalde electo Jaime Andrés Beltrán, quien asumió como ministro del Interior en el Gobierno nacional.

La Registraduría Nacional fijó la jornada electoral para el 14 de diciembre de 2025, fecha en la que los ciudadanos volverán a las urnas para elegir a su nuevo mandatario local.

Publicidad

Hasta el momento, la contienda local cuenta con varios precandidatos y movimientos que buscan definir sus apoyos antes del cierre oficial de inscripciones.

