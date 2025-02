Pico y placa en Piedecuesta, Santander, ahora es en todo el municipio por orden judicial

En Piedecuesta el pico y placa dejará de ser solamente por la autopista y ahora la medida cobijará a todo el municipio. La decisión de la administración corresponde a la orden judicial emitida por el Juez Quince Administrativo de Bucaramanga, que obliga a los municipios del área metropolitana a implementar medidas para combatir el mototaxismo y el transporte ilegal.

La medida regirá, a partir de la fecha, de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. según informó la Alcaldía los primeros 15 días serán pedagógicos, lo que significa que no se aplicarán sanciones.

La decisión judicial también obliga a la implementación de la medida en todo el territorio de los municipios de Floridablanca y Girón donde aún los alcaldes mantienen restricciones por sectores.

En el municipio de Girón operará a partir del 3 de junio de 2025 la restricción del parrillero en motocicleta. Esta medida, que busca combatir el transporte informal, establece la prohibición de circulación con acompañante hombre mayor de 18 años en el casco urbano entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., de lunes a sábado.

El decreto también contempla excepciones claras para ciertos grupos y situaciones. Los miembros de la Fuerza Pública, funcionarios estatales, escoltas y otros roles específicos están exentos de esta restricción. Asimismo, los acompañantes que sean parte del núcleo familiar del propietario o conductor de la motocicleta podrán transitar sin restricciones, siempre que se cumpla con la normativa que exige que el conductor coincida con el propietario registrado en la licencia de tránsito.

Otra excepción destacada incluye a los acompañantes que participen en cursos de capacitación automovilística en centros de enseñanza legalmente autorizados.

El documento también establece que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón podrá realizar estudios técnicos para definir zonas específicas de aplicación o posibles modificaciones a la medida. El incumplimiento de la restricción acarreará sanciones significativas, incluyendo una multa de aproximadamente $1.423.000 y la inmovilización de la motocicleta.