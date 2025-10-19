Politólogos en Santander cuestionan acusaciones de Trump y alertan por impacto económico en Colombia

Las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al presidente Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunció el recorte de la ayuda económica antidrogas a Colombia, generaron fuertes reacciones en el ámbito político y académico.

Desde Santander, analistas calificaron como “peligrosa” la postura de Trump, advirtiendo que sus palabras podrían afectar las relaciones diplomáticas y tener repercusiones económicas para Colombia.

El politólogo Julio Acelas señaló que los señalamientos del exmandatario norteamericano son “un exabrupto” y responden más a una estrategia de discurso electoral que a una lectura objetiva de la situación actual del país.

“Donald Trump es un presidente populista y emocional. Ha construido una democracia de garrote, que moviliza fuerzas y luego termina negociando. Las evidencias del Gobierno colombiano son claras: ha aumentado el número de extradiciones, los laboratorios desmantelados y la droga incautada. Es cierto que hay un déficit en la erradicación de cultivos, pero eso no justifica semejante acusación”, explicó Acelas.



El analista agregó que la decisión anunciada por Trump de suspender apoyos económicos “tendría consecuencias graves” para sectores productivos del país.

Presidente Donald Trump Foto: AFP

“Es lamentable que señale que tomará decisiones económicas, porque esto afecta directamente a empresarios y trabajadores que han sostenido por décadas negocios legítimos como el café, las flores o el banano. Una medida así es altamente negativa para la economía nacional”, puntualizó.

Acelas advirtió, además, que el cruce de declaraciones evidencia un enfriamiento diplomático entre ambos gobiernos.

“Es evidente una ruptura en la relación bilateral, el Gobierno de Petro responde con un tono populista y desafiante, lo que complica aún más el panorama con Estados Unidos”, sostuvo.

Finalmente, el politólogo santandereano advirtió que este tipo de tensiones podrían tener impacto político interno.

“Esa actitud de Estados Unidos va a empoderar a los sectores de derecha en Colombia y se convertirá en tema de agenda, especialmente en lo económico. Las repercusiones pueden sentirse en las exportaciones y en sectores que dependen de ese mercado como el café, el aguacate y el banano”, concluyó.