Registraduría probará biometría facial en elecciones atípicas de Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará por primera vez en Bucaramanga un piloto de autenticación biométrica con reconocimiento facial en cinco puestos de votación durante las elecciones atípicas. Así lo confirmó Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, quien destacó que esta prueba busca fortalecer la seguridad del proceso democrático en una de las ciudades con mayor censo electoral del país.

“Es un piloto importantísimo que el señor registrador nacional, Hernán Penagos, ha decidido hacer en Bucaramanga. Ustedes van a ver la biometría no dactilar, sino facial, que corresponde a la autenticación. No se toma una nueva fotografía; las fotos ya las tiene la Registraduría. El sistema identifica puntos característicos del rostro y los compara con la imagen registrada previamente”, explicó Suárez.

El funcionario señaló que este mecanismo permitirá verificar la identidad de los votantes de manera más ágil y confiable. “Tenemos una innovación para las elecciones atípicas en la ciudad y es la autenticación biométrica en cinco puestos de votación”, agregó.

Los puntos habilitados para el piloto de reconocimiento facial son:



Institución Educativa José Celestino Mutis: 39 mesas – censo electoral de 15.299 votantes

Colegio Adventista Libertad: 35 mesas – 13.670 votantes

Franciscano del Virrey Solís: 35 mesas – 13.499 votantes

Universidad Cooperativa de Colombia: 34 mesas – 13.218 votantes

Colegio La Presentación: 16 mesas – 5.936 votantes

La Registraduría reiteró que la implementación de esta tecnología no implica toma de nuevas fotografías, sino el uso de la base de datos ya existente para garantizar la autenticación de los ciudadanos.

En Bucaramanga hay 531.239 ciudadanos habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.