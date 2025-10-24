Ruta oncológica de Nueva EPS para atención de 13.000 pacientes con cáncer en Santander

Más de 13 mil pacientes diagnosticados con cáncer reciben actualmente atención integral a través de la ruta oncológica de la Nueva EPS en Santander, una de las más completas del país. Los principales diagnósticos corresponden a cáncer de mama, piel, próstata y colorrectal, según informó la entidad.

Uno de los casos que refleja los resultados de este programa es el de Namides Patricia Cuesta, afiliada a la Nueva EPS desde hace 17 años, quien en diciembre de 2024 fue diagnosticada con cáncer de mama en estado avanzado.

“Una nunca está preparada para una noticia de estas, sabía que los tiempos en mi atención hacían la diferencia”, recordó la paciente.

Gracias a la articulación entre la Nueva EPS y la Fundación FOSCAL, Cuesta recibió atención especializada oportuna y constante, que incluyó medicamentos, procedimientos y acompañamiento psicológico. Diez meses después, el pasado 16 de octubre, Namides celebró su recuperación tocando la tradicional campana que simboliza el fin del tratamiento.



“Nueva EPS garantizó casi que de manera inmediata todas las citas, autorizaciones y medicamentos que mi mamá necesitaba. Empezamos el tratamiento en La Guajira, luego en Barranquilla y finalizamos en Santander”, contó Nadia Bolaños, hija de la paciente.

Una red oncológica regional de alta complejidad

La Nueva EPS atiende en Santander a 13.123 afiliados activos diagnosticados con cáncer, lo que representa el 6,5% de la población con esta enfermedad en todo el país.

El departamento se ha consolidado como un punto estratégico para la atención de pacientes provenientes de Norte de Santander, Arauca, Sur del Cesar y Sur de Bolívar, quienes acuden a Bucaramanga en busca de subespecialidades oncológicas no disponibles en sus regiones.

La Fundación FOSCAL es la principal institución prestadora del servicio, con 9.928 usuarios atendidos. Además, la red oncológica se complementa con Cal Oncológicos y el Hospital Universitario de Santander, fortaleciendo la cobertura y la calidad de los tratamientos.

Solo en lo corrido de 2025, el sistema de autorizaciones de la Nueva EPS ha emitido más de 4,1 millones de aprobaciones para medicamentos y 6,6 millones para atenciones y procedimientos de pacientes con cáncer en Santander.

Del total de usuarios, el 65% pertenece al régimen contributivo y el 35% al subsidiado, quienes son atendidos principalmente en las ESE ISABU, Clínica Guane, Hospital Local de Piedecuesta y Hospital Local de Aguachica.

Las principales patologías atendidas son cáncer de mama (21%), piel (15%), próstata (11%) y colorrectal (7%). En el caso de los menores de edad, el 2% de los pacientes corresponde a cáncer infantil, siendo la leucemia el diagnóstico más frecuente, con 39% de los casos.