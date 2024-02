Santurbán, UIS y vía a Málaga, los compromisos del presidente Gustavo Petro con Santander

El presidente Gustavo Petro en su visita a Santander se comprometió con financiar y sacar adelante las obras de construcción de la nueva sede de la UIS y la ampliación de la infraestructura del Hospital Regional García Rovira de Málaga. También señaló que se destinarán más recursos para pavimentar más kilómetros en la vía a Curos.

La nueva sede de la UIS en Málaga, Santander , contempla una inversión de cerca de 70.000 millones de pesos, de los cuales 30.000 millones corresponden al Gobierno Nacional; 28.400 millones al departamento y 15.640 millones a la universidad.

“Además de las aulas de clases y los salones de laboratorio, la sede contará con modernas instalaciones digitales y de tecnologías de la información, así como un espacio destinado para la biblioteca, un hospital veterinario y un vivero, consolidando a la UIS como una institución integral, comprometida con la formación y el bienestar de sus estudiantes y de la comunidad en general”, dijo Hernán Porras, rector de la UIS.

El presidente Petro afirmó que el hospital de Málaga “debe ser un hospital de tercer nivel para atender a toda la población de está zona de Santander y parte de Boyacá”.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó al presidente Gustavo Petro, más recursos para la culminación de las obras de construcción de la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga. "Tenemos los recursos", dijo Petro #VocesySonidos pic.twitter.com/fJEgp1gisS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 14, 2024

En el evento Por la Paz y la Vida que se realizó en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga , el mandatario puso al servicio de la comunidad el nuevo edificio de la facultad de Ciencias Humanas.

“El discurso que presentamos hoy es realidad que se va construyendo en la práctica. Ya no son palabras al viento, como dice el vallenato que me gusta. No son palabras al viento, son realidades concretas en la sociedad que hay que profundizar y expandir. Ecopetrol se nos está quedando en la posibilidad que este gobierno propuso de hacer hidrógeno verde, ahí en la UIS hay un equipo, me lo han mostrado, que llaman hidrógeno verde cuántico, hay que ponerlo en la práctica y ver si es más barato”, manifestó Petro.

En este momento el presidente Gustavo Petro inicia la reunión en la sede de la UIS en Málaga, Santander. "El reto con la nueva sede es ampliar nuestra oferta académica para programas de posgrado a 1.100 estudiantes", dijo el rector Hernán Porras #VocesySonidos pic.twitter.com/9Oan9sMvsO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 13, 2024

Sobre el páramo de Santurbán , el presidente afirmó que hay una necesidad para este gobierno “de tomar las decisiones sin temor y cueste lo que cueste y es que no puede haber explotación multinacional del oro en el páramo”.

“Los santandereanos salieron a marchar por los páramos de Santurbán y el Almorzadero, en defensa del agua, que no es otra cosa que la lucha por la vida”, dijo el mandatario.

“Cueste lo que cueste, no permitiremos la minería en Santurbán”: presidente Gustavo Petro #MañanasBlu https://t.co/IcHPiYWkIo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 14, 2024

Sobre temas de infraestructura el presidente Petro aseveró que se destinarán más recursos para pavimentar la vía Curos - Málaga y que el Ministerio de Transporte está trabajando en revivir el ferrocarril del Magdalena Medio.

“Lo único que le he pedido al ministro es que no sean locomotoras diésel, sino que sean locomotoras eléctricas” dijo Petro al considerar que la modernidad debe hacerse desde “una concepción de la vida”.

Desde Bucaramanga el presidente Gustavo Petro criticó a la Corte Suprema, Procuraduría y Fiscalía: "Se mantiene la amenaza de tumbarme", señaló #MananasBLU https://t.co/BCEw8gGPFH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 14, 2024