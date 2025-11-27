Se cayó proyecto de seguridad para Santander: Fonsecon negó convenio de $53.000 millones

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su “profunda inconformidad” por la no aprobación del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES), un ambicioso proyecto diseñado para modernizar y fortalecer la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.

Su pronunciamiento se da luego de que investigaciones periodísticas revelaran que, horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) aprobó más de 80 convenios por cerca de $480.000 millones en distintas regiones del país.

Según el mandatario departamental, resulta contradictorio que mientras Fonsecon destinaba cuantiosos recursos en ese periodo, el proyecto del CEGES -valorado en $53.000 millones- fuera rechazado bajo el argumento de falta de disponibilidad presupuestal.

“A la luz de las cifras conocidas, es evidente que esa explicación no correspondía a la realidad”, señala el comunicado oficial.



El CEGES fue estructurado durante más de año y medio en un proceso técnico y articulado con las alcaldías del área metropolitana, especialmente la de Bucaramanga.

De acuerdo con la Gobernación, este centro representaba un salto cualitativo en materia de seguridad ciudadana, al integrar tecnologías de reconocimiento facial, lectura de placas e inteligencia artificial para fortalecer la prevención del delito y la respuesta frente a situaciones de riesgo.

El proyecto contemplaba ampliar la red de cámaras de vigilancia, incrementar el pie de fuerza operativo mediante motocicletas y equipos de monitoreo, y adecuar una moderna infraestructura que centralizaría la información y las operaciones de seguridad en los cuatro municipios del área metropolitana.

Publicidad

Díaz Mateus lamentó que una iniciativa con impacto “determinante en la protección de las familias santandereanas” no haya recibido luz verde pese a cumplir -según la Gobernación- con todos los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos por Fonsecon.