Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Santanderes  / Se cayó proyecto de seguridad para Santander: Fonsecon negó convenio de $53.000 millones

Se cayó proyecto de seguridad para Santander: Fonsecon negó convenio de $53.000 millones

El proyecto contemplaba ampliar la red de cámaras de vigilancia, incrementar el pie de fuerza operativo mediante motocicletas y equipos de monitoreo en el área metropolitana de Bucaramanga.

