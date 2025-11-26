Operario de maquinaria murió cuando le cayó roca mientras atendía derrumbe en Santander

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 10 de la vereda Capilla Baja, en la vía Bucaramanga–Matanza, donde un operario de maquinaria amarilla murió mientras realizaba trabajos de remoción de tierra para habilitar la carretera.

La víctima fue identificada como Jinedes Elías Otero Díaz, de 30 años, quien trabajaba para una empresa contratista de Bucaramanga y residía en el municipio de Piedecuesta.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hombre realizaba la limpieza del material que había caído sobre la carretera cuando, de manera repentina, se produjo un nuevo deslizamiento en la parte alta de la zona.

“En medio de la labor se produjo un deslizamiento de tierra que cayó sobre la máquina. La persona se lanzó, siendo alcanzada por las piedras”, señaló la Policía en el reporte oficial.



Compañeros de trabajo acudieron de inmediato para auxiliarlo y lograron rescatarlo, pero ya no presentaba signos vitales.

El deslizamiento ocurrió en un punto crítico donde las lluvias recientes han generado inestabilidad del terreno. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y verificar las condiciones de seguridad en las labores adelantadas.

La vía registró cierre parcial mientras organismos de emergencia atendían la situación.

En Santander varios municipios están emergencia por cuenta de las lluvias, una de las más graves en el sur del departamento es la afectacción de la Transversal del Carare donde una falla geológica que se agrabó por el invierno acabó con buena parte de la carretera. Allí, la Gobernación de Santander decretó la calamidad pública tras un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

La decisión, según explicó el mandatario, busca habilitar mecanismos extraordinarios que permitan gestionar recursos del orden nacional para enfrentar una afectación que compromete cerca de seis kilómetros de vía, en un sector donde la montaña continúa desplazándose.

El gobernador Díaz Mateus explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.