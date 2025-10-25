Senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico sufrió accidente en Málaga, Santander

En el kilómetro 22 de la vía que comunica a Molagavita con Málaga, en el departamento de Santander, la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, vivió un momento de angustia luego de que la camioneta en la que se desplazaba comenzara a emitir humo por todas partes y presentara fallas mecánicas.

El incidente ocurrió en medio de un recorrido que la congresista realizaba por varios municipios de la provincia de García Rovira, una zona caracterizada por sus vías en mal estado y afectadas por las lluvias recientes, que han generado derrumbes, cierres temporales y tramos difíciles de transitar.

#Atención Senadora del Pacto Histórico Sandra Jaimes sufre accidente de tránsito en Málaga, Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/iGvepBe6PP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 25, 2025

Según relató la propia senadora, el terreno agreste y las condiciones climáticas habrían provocado el sobrecalentamiento del vehículo y la pérdida de frenos, lo que generó gran preocupación entre los ocupantes.

“Fue un susto terrible cuando vimos que salía humo por todas partes. Nos bajamos rápidamente hacia una montaña mientras mi equipo utilizaba el extintor. Afortunadamente no pasó a mayores, pero nos quedamos sin frenos debido a la dificultad del terreno”, explicó la senadora Jaimes.



Tras controlar la situación, el equipo de la congresista procedió a cambiar de vehículo para continuar con la agenda prevista en la región. Ninguna de las personas que la acompañaban resultó herida, y el hecho fue catalogado como un incidente menor, aunque dejó en evidencia las difíciles condiciones de la infraestructura vial en esta zona del oriente santandereano.

A pesar del percance, Sandra Jaimes continuó su recorrido por el oriente de Santander, donde adelanta encuentros con líderes sociales, campesinos y autoridades locales para conocer de primera mano las problemáticas del territorio.