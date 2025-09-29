En vivo
Santanderes  / Sicariato en Piedecuesta deja un hombre muerto y una mujer herida; víctima cobraba rifa

Sicariato en Piedecuesta deja un hombre muerto y una mujer herida; víctima cobraba rifa

El caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, que adelantó la inspección técnica al cadáver, la fijación fotográfica y labores de vecindario.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

En hechos ocurridos en el barrio Nueva Colombia, sector El Edén, del municipio de Piedecuesta, fue asesinado con arma de fuego Harold Fernando Gómez Suárez, de 36 años, mientras que una mujer resultó herida.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de Piedecuesta, la víctima se encontraba conversando con una vendedora informal de empanadas, identificada como Katiuska Nieves Sánchez, de 43 años, cuando dos hombres llegaron en motocicleta. El parrillero descendió, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Gómez Suárez, quien falleció en el lugar pese a la atención inmediata de la patrulla policial del cuadrante.

La mujer, que estaba cerca del occiso, recibió un impacto en el antebrazo izquierdo, pero sobrevivió y fue trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades confirmaron que Harold Fernando Gómez Suárez presentaba una anotaciones judiciales en calidad de indiciado por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, registrada este mismo año. Según relató una familiar, trabajaba en construcción y también se dedicaba a la venta de rifas, actividad que estaba realizando al momento del ataque.

En el lugar fueron recolectados un proyectil y el cuerpo de la víctima, además de material probatorio de cámaras de seguridad cercanas. La investigación está en curso bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas mediante modalidad de sicariato.

El caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, que adelantó la inspección técnica al cadáver, la fijación fotográfica y labores de vecindario. Por ahora no se reportan capturas.

En lo que va de este año en el área metropolitana de Bucaramanga han sido asesinadas más de150 personas en diferentes hechos, la mayoría por temas de microtráfico y venganzas personales.

