Sicarios asesinaron a reconocido comerciante en el barrio La Cumbre de Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia volvió a sacudir al área metropolitana de Bucaramanga, donde en las últimas semanas se ha registrado un preocupante incremento en los casos de sicariato. Esta vez, la víctima fue Virgilio Bueno, un reconocido comerciante y propietario de una ferretería en el barrio La Cumbre de Floridablanca.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el comerciante de Floridablanca fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en una vía pública del sector. Sicarios le dispararon en repetidas ocasiones y, aunque fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Tras el ataque, unidades de la Policía acordonaron la escena del crimen y adelantaron labores de inspección judicial y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer lo ocurrido.
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 28, 2026
Las autoridades también revisan cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios de posibles testigos que permitan identificar a los responsables y establecer los móviles del homicidio.
La muerte de Virgilio Bueno causó consternación entre comerciantes y residentes del barrio La Cumbre, donde era ampliamente conocido por su actividad comercial y trayectoria en la zona.
Este nuevo asesinato vuelve a encender las alarmas por la ola de violencia que afecta al área metropolitana, especialmente por el aumento de ataques sicariales registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Girón durante las últimas semanas.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y no descartan que el crimen esté relacionado con disputas criminales o situaciones de extorsión que vienen afectando a comerciantes de Bucaramanga y el área metropolitana.