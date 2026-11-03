Sismo con epicentro en Tolima se sintió en Bucaramanga y el área metropolitana

El fuerte movimiento sísmico despertó esta madrugada a habitantes de Bucaramanga y al menos otros 19 municipios de Santander. En edificios altos de la capital santandereana y el área metropolitana se sintieron dos remesones que, según ciudadanos, duraron unos 10 segundos.

A través de redes sociales, habitantes de Floridablanca, Barrancabermeja, San Gil y otras poblaciones reportaron que la alerta sísmica de sus celulares los despertó; algunos incluso alcanzaron a evacuar sus viviendas.

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Habitantes de al menos 20 municipios de Santander sintieron el sismo de está madrugada con epicentro en Chaparral, Tolima. En edificios altos de Bucaramanga y el área metropolitana se sintió el movimiento que, según ciudadanos, duró unos 10 segundos #MañanasBlu pic.twitter.com/LsJjIkoDbw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

Santander es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, por lo que en Bucaramanga y el área metropolitana se mantiene especial atención frente a estos fenómenos. El pasado 26 de agosto, fue la última vez, donde ciudadanos evacuaron edificaciones en la capital santandereana tras un fuerte temblor.

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#EnDesarrollo Autoridades evalúan posibles daños en edificaciones de Santander tras el fuerte sismo de 5,1 registrado este miércoles. Varias edificaciones donde funcionan entidades públicas y privadas fueron evacuadas de manera preventiva en Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/UaArnuGy1v — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2026

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Santander registra tantos sismos porque está ubicado en una de las zonas de mayor actividad tectónica de Colombia y del mundo. La principal explicación es la presencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se concentra una enorme cantidad de movimientos telúricos.

Está ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de profundidad, debajo de la región de Los Santos, Santander. Es uno de los lugares del planeta donde se registra una concentración excepcional de terremotos a profundidades intermedias.

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En esta zona se producen cientos de movimientos sísmicos, muchos de ellos de baja magnitud, que son registrados por los instrumentos del Servicio Geológico Colombiano.