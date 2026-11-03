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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sismo con epicentro en Tolima se sintió en Bucaramanga y el área metropolitana

Sismo con epicentro en Tolima se sintió en Bucaramanga y el área metropolitana

Autoridades de Santander no reportan daños tras el fuerte temblor que sacudió gran parte de Colombia en la madrugada de este martes.

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FOTO: Lluvias en Bucaramanga - Blu Radio Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El fuerte movimiento sísmico despertó esta madrugada a habitantes de Bucaramanga y al menos otros 19 municipios de Santander. En edificios altos de la capital santandereana y el área metropolitana se sintieron dos remesones que, según ciudadanos, duraron unos 10 segundos.

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A través de redes sociales, habitantes de Floridablanca, Barrancabermeja, San Gil y otras poblaciones reportaron que la alerta sísmica de sus celulares los despertó; algunos incluso alcanzaron a evacuar sus viviendas.

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Santander es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, por lo que en Bucaramanga y el área metropolitana se mantiene especial atención frente a estos fenómenos. El pasado 26 de agosto, fue la última vez, donde ciudadanos evacuaron edificaciones en la capital santandereana tras un fuerte temblor.

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Santander registra tantos sismos porque está ubicado en una de las zonas de mayor actividad tectónica de Colombia y del mundo. La principal explicación es la presencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se concentra una enorme cantidad de movimientos telúricos.

Está ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de profundidad, debajo de la región de Los Santos, Santander. Es uno de los lugares del planeta donde se registra una concentración excepcional de terremotos a profundidades intermedias.

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En esta zona se producen cientos de movimientos sísmicos, muchos de ellos de baja magnitud, que son registrados por los instrumentos del Servicio Geológico Colombiano.

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