En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Suspenden rutas Bucaramanga–Cáchira tras intimidaciones de grupo armado ilegal

Suspenden rutas Bucaramanga–Cáchira tras intimidaciones de grupo armado ilegal

La empresa Flota Cáchira suspendió temporalmente sus servicios tras la interceptación de dos buses en la ruta Bucaramanga–Cáchira por hombres armados.

Hombres armados bajaron a pasajeros de un bus
Imagen capturada de video en redes. Hombres armados bajaron a pasajeros de un bus
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad