Suspenden rutas Bucaramanga–Cáchira tras intimidaciones de grupo armado ilegal

Zozobra vive el gremio transportador por recientes hechos de inseguridad contra pasajeros, conductores y vehículos que se movilizan hacia Norte de Santander, especialmente a la zona del Catatumbo.

Este lunes, dos buses de la empresa Flota Cáchira, que cubrían la ruta Bucaramanga – Cáchira (Norte de Santander), fueron abordados por hombres armados que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Un grupo armado vandalizó dos buses de la empresa Flota Cáchira, que cubrían la ruta Bucaramanga - Cáchira (Norte de Santander). Los delincuentes también bajaron a los pasajeros de los vehículos. El hecho sucedió en el sector La Vega

Los hombres obligaron a descender a los pasajeros para solicitarles documentos y posteriormente grafitearon los vehículos, en lo que sería un acto de intimidación.



Uno de los conductores afectados manifestó que no podía continuar con el transporte de pasajeros hasta nueva orden, ante el temor por su seguridad y la de los usuarios.

Ante esta situación, los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otra empresa de transporte para poder continuar su recorrido. Solo hasta llegar al municipio de El Playón pudieron alertar a las autoridades y comunicarse con sus familiares, a quienes les manifestaron que se encontraban bien tras el hecho de intimidación.

Ante este panorama, Flota Cáchira informó que las rutas de buses hacia ese sector se encuentran suspendidas temporalmente, mientras se evalúa la situación de orden público y se brindan garantías para la operación del servicio.

Por ahora, se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la empresa. La información inicial fue suministrada directamente en la oficina ubicada en el centro de Bucaramanga y se espera que en el transcurso del día se emita un comunicado oficial con mayores detalles.

Las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre estos hechos ni han anunciado medidas adicionales para reforzar la seguridad en este corredor vial.