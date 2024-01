Tarifa de transporte público en Bucaramanga podría congelarse: alcalde Jaime Andrés Beltrán

Una de las decisiones que tendrá que tomar el alcalde de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán , en sus primeros días de gobierno será el valor del pasaje del transporte público. Para este viernes 5 de enero está convocada la reunión en la que junto a representantes de las empresas y el área metropolitana definirán el nuevo costo del pasaje.

Sin embargo, según dio a conocer el alcalde Beltrán, la tarifa podría congelarse.

“Una de las opciones es congelarla es lo que nos han solicitado, pero hay que tener en cuenta que el año anterior la tarifa disminuyó 200 pesos y los buses convencionales tuvieron un precio estándar. Lo que vamos a mirar es si esa tarifa actual les da el punto de equilibrio a las empresas de transporte público”, explicó el mandatario.

Destacó que el propósito es buscar una equidad para que los ciudadanos no se sientan afectados.

“Estamos buscando poder ser equitativos para que el ciudadano no sienta ese incremento y no sienta esa afectación porque no tenemos un sistema de transporte masivo en óptimas condiciones por lo tanto debemos garantizar que los ciudadanos se puedan movilizar. Aquí se le dio mucho campo a la informalidad ahora tenemos que conseguir la formalidad y el uso del transporte público”, señaló.

