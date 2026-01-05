Transporte público en Bucaramanga arranca 2026 con nuevo incremento

Las tarifas del transporte público para el 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga quedaron oficialmente definidas este lunes 5 de enero, luego de una reunión entre alcaldes y autoridades administrativas de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado, confirmó que, tras la sesión de concertación, se estableció que el pasaje del Transporte Público Colectivo (TPC) tendrá los siguientes valores Rutas cortas serán de $3.000, y Rutas largas serán $3.600.

Estas tarifas comenzarán a regir a partir de la expedición del decreto, el cual, según las autoridades, será publicado entre hoy y mañana, 6 de enero de 2026.

Aunque inicialmente se había elaborado un estudio técnico para definir los valores, el incremento del 23,8 % del salario mínimo obligó a replantear las cifras.



Entre las propuestas que se evaluaron estaban rangos entre $3.000 y $3.100 para rutas cortas, y entre $3.500 y $3.600 para rutas largas, definiéndose finalmente los topes inferiores y superiores, respectivamente.

“Luego de una juiciosa discusión se llegó a un acuerdo y se definieron las tarifas del transporte público”, señaló Cristian Reyes, representante del Concejo de Bucaramanga ante el Área Metropolitana.

El sistema masivo Metrolínea acogerá exactamente los mismos valores del transporte convencional, por lo que el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitme) quedará en $3.000, es decir, $300 más que en 2025.

Publicidad

En comparación con el año anterior, el incremento para los usuarios del transporte urbano es de $300 tanto en rutas cortas como en rutas largas, pues en 2025 los precios eran Rutas cortas $2.700 y Rutas largas $3.300

En cuanto al servicio de taxi, las autoridades informaron que la tarifa aún se encuentra en análisis y será definida en las próximas horas. Cabe recordar que en 2025 la carrera mínima quedó en $7.800, lo que representó un aumento de $600 frente al 2024, cuando se ubicaba en $7.200.

Las nuevas tarifas de bus y Metrolínea regirán de manera unificada en los cuatro municipios del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.