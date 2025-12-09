Tres muertos y un herido en hechos violentos del fin de semana de velitas en Bucaramanga

Tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida en distintos hechos ocurridos este fin de semana con celebración de velitas en Bucaramanga y Floridablanca.

El primer caso se registró la noche de velitas en el barrio Belencito, parte alta de Floridablanca, donde un acto de intolerancia terminó en tragedia. Jean Carlos Garnica González, de 30 años, fue asesinado por su vecino tras pedirle que dejara de realizar disparos al aire mientras la comunidad decoraba la cuadra por la celebración de velitas.

Según relataron allegados y testigos, el agresor, conocido con el alias de ‘El Azulejo’, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con varias personas cuando sacó un arma y realizó detonaciones al aire. Garnica le pidió que dejara de hacerlo, especialmente porque en la zona había varios niños.

Molesto por el reclamo, el hombre habría desenfundado el arma y disparado de manera indiscriminada contra Garnica, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica Bucaramanga. Ingresó sin signos vitales debido a dos impactos de bala en la cabeza.



“El Azulejo” intentó escapar caminando, pero al notar la presencia policial corrió hacia una zona boscosa. Allí fue capturado por uniformados del cuadrante. En su huida habría arrojado el arma usada en el homicidio.

Horas más tarde, otro hecho violento sacudió al barrio Los Ángeles, al norte de Bucaramanga. Mientras vecinos, adultos y niños continuaban encendiendo velitas frente a la iglesia del sector, dos sicarios en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra dos personas.

De acuerdo con el reporte preliminar, los agresores llevaban cascos cerrados y gafas oscuras para evitar ser identificados. El parrillero descendió de la moto, caminó directamente hacia sus objetivos y disparó varias veces sin mediar palabra.

Publicidad

Las víctimas fueron identificadas como Nataly Meza Bernal y Jonathan Arenas Duarte, quienes conversaban frente al templo cuando fueron sorprendidos por el ataque. Meza Bernal recibió múltiples impactos en el pecho, brazo y abdomen, mientras que Arenas Duarte fue herido en el brazo y el tórax.

Ambos fueron trasladados por la comunidad al Hospital Local del Norte, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Los sicarios huyeron en la misma motocicleta en la que llegaron.

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de evidencia para dar con los responsables.

Publicidad

El tercer caso ocurrió en la calle 33 con carrera 15, en pleno centro de Bucaramanga, donde un hombre identificado como Yerson Acero, trabajador independiente, resultó herido con arma blanca en medio de una riña cuyos motivos aún no han sido esclarecidos.

Testigos afirmaron que Acero fue atacado y recibió una puñalada en la pierna izquierda. Fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde se recupera.