En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
DEA y Fiscalía
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Válvula ilegal causó nueva emergencia en poliducto de Santander: activan contingencia

Válvula ilegal causó nueva emergencia en poliducto de Santander: activan contingencia

El derrame de combustible se produjo en la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja.

Publicidad

Publicidad

Publicidad