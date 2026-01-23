Válvula ilegal causó nueva emergencia en poliducto de Santander: activan contingencia

La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó que, debido a una perforación ilícita perpetrada por terceros desconocidos, fue necesario activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por pérdida de contención en el Poliducto Galán – Sebastopol, a la altura de la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja.

Al conocer la emergencia, Cenit informó sobre la situación al Consejo Municipal Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja y de inmediato iniciaron las labores para superar la emergencia.

Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales. Los profesionales son acompañados por uniformados de la Policía Nacional, quienes adelantan operaciones para garantizar la seguridad en la zona.

Cenit hizo un llamado a la comunidad de esta zona para que “se abstenga de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, hasta tanto culminen las labores de evaluación, atención y reparación a las que haya a lugar”.

Cabe recordar que a finales del año pasado se presentó una emergencia en el municipio de Puente Nacional, específicamente en el sector Alto Semisa, donde se produjo un incendio de diésel, que desencadenó en un incendio forestal. En ese momento la empresa confirmó que la razón de esa situación fue válvulas ilegales instaladas en la línea, además de unos recipientes ilegales usados para el almacenamiento del hidrocarburo hurtado,

A través de un comunicado, Cenit y Ecopetrol rechazaron estas acciones ilícitas e hicieron un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.