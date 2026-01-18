Violencia sin tregua en Santander: cuatro personas asesinadas en tres municipios

Una nueva ola de violencia sacudió a Santander, donde cuatro personas tres hombres y una mujer fueron asesinadas en menos de dos horas en hechos ocurridos en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

Uno de los casos se registró en la vía Bucaramanga–Girón, en el sector conocido como Paso Malo, donde fue asesinado Jefferson Alexander Carrillo Estévez, de 34 años.

Según información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada con arma de fuego por desconocidos que huyeron del lugar. Carrillo quedó tendido sobre la vía nacional y falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Otro hecho violento se presentó en el barrio La Cumbre de Floridablanca, donde fue asesinada Liceth Valeria Bohórquez Herrera, de 18 años.



De acuerdo con las autoridades, la joven se desplazaba junto a su pareja sentimental hacia su residencia cuando fueron interceptados por dos hombres en motocicleta. El parrillero descendió y disparó en repetidas ocasiones contra la pareja.

Cuatro personas fueron asesinadas en ataques sicariales las últimas horas en Santander. Las víctimas son dos hombres y una mujer que murieron en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja. Autoridades investigan los casos que estarían relacionados con ajuste de cuentas. pic.twitter.com/XdA7EjwI0T — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 18, 2026

Liceth Valeria falleció en el lugar, mientras que su compañero, Dimar Alexis Garay Guerrero, de 28 años, resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos descartaron lesiones óseas graves.

De manera preliminar, se conoció que el ataque habría estado dirigido contra el hombre, conocido con el alias de 'Cofla', y que los hechos estarían relacionados con disputas por el control territorial del microtráfico en el sector, versión que es materia de investigación.

Publicidad

En Bucaramanga, específicamente en el barrio Campo Hermoso, fue asesinado Cristian Stiven Pedro Gómez, de 25 años.

Según el reporte policial, la víctima se dirigía a su vivienda cuando sostuvo una discusión con un sujeto conocido como Maicol, quien presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante. El joven falleció en el lugar.

De acuerdo con versiones familiares, entre víctima y agresor existían antecedentes de agresiones mutuas y amenazas, hechos que ahora son analizados por las autoridades judiciales.

Publicidad

El cuarto hecho ocurrió hacia las 7:00 de la noche en la vía Barrancabermeja–Bucaramanga, a la altura del sector cercano al Hotel Olga Lucía, donde fue hallado sin vida Maicol Quintero Flórez, quien se desempeñaba como cobradiario en Barrancabermeja.

En el mismo hecho resultó herida otra persona, quien fue trasladada a un centro asistencial. Según la Policía, las víctimas se movilizaban desde Sabana de Torres cuando fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon. El sobreviviente es, por ahora, el principal testigo del caso.

La Sijín y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de estos hechos violentos y no se descartan ajustes de cuentas por el control del microtráfico, la situación eleva la alerta por la seguridad en el departamento.