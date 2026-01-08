Así podría estar afectando la tecnología para generar ansiedad, según estudio

El Ministerio de Salud y Protección Social, de la mano del Observatorio Nacional de Salud del INS, han fortalecido programas en torno a la salud mental en Colombia que se convirtió en una tarea importante, en especial para jóvenes y mujeres que son los más afectados por este tipo de situaciones.

A lo largo del 2025 se registraron más de 25.000 intentos de suicidio en el país con el mayor porcentaje en mujeres (63 %), mientras que en hombres fue del 37 %. La población más afectada por estos ataques de salud mental, derivados por ansiedad y/o otras cosas, se reporta mayormente entre los 15 y 29 años de edad y ligados a: problemas familiares, conflicto de pareja, problemas económicos, maltrato físico, problemas laborales, enfermedades, entre otras.

Depresión - salud mental Foto: Bing Image Creator

¿Afecta la tecnología en la salud mental de los jóvenes?

De acuerdo con un estudio realizado por la Agencia para la Ciencia y Tecnología de Singapur, habría cierta afectación en la toma de decisiones para jóvenes y niños por el uso de la pantalla y relacionado con la inteligencia artificial, generando niveles de ansiedad mucho más altos de lo común.

“No hay ningún control. Las plataformas de inteligencia artificial no tienen ningún control parental y ahorita hacen parte de redes sociales y plataformas. La IA es muy grande, diferentes tipos hay, la que recomienda tipo de contenido y la que los genera”, explicó Alejandro Castañeda, jefe centro de Internet Seguro Redpapaz, en diálogo con Noticias Caracol.



Asimismo, según la psicóloga de protección a la niña en línea, Viviana Quintero, cuando los niños entran a una pantalla a calmar sus emociones con tecnología afecta toda la regulación de los sentimientos y con el paso del tiempo se hará más difícil afrontarlas.

“No siguen la corriente, siguen los patrones de pensamiento que tenemos, altamente complacientes”, dijo. Por eso, recomiendan el uso de máximo 30 minutos diarios en la tecnología para los niños y fortalecer hábitos saludables para desarrollar un criterio en el autocuidado digital.