Callarse no es la solución: ¿Cómo se puede prevenir el suicidio?

En la más reciente emisión de Casa BLU en Blu Radio, la doctora Susan Cruz Casas, directora del programa de psicología virtual de la Fundación Universitaria Areandina, habló sobre la urgencia de prevenir el suicidio en Colombia, un fenómeno que, en 2024, cobró la vida de casi tres mil personas en el país.

Según la especialista, cada cifra esconde una historia de dolor. “El suicidio está relacionado con el sufrimiento humano y con la necesidad de parar ese dolor. Pero siempre que hay vida, hay posibilidad de encontrar soluciones”, aseguró. Además, recordó el caso de un joven que, tras experiencias de abuso y negligencia, pensó en acabar con su vida, pero gracias al acompañamiento adecuado logró salir adelante.

Cruz Casas enfatizó que hablar del tema es clave: “Existen mitos que dicen que si lo nombramos, lo fomentamos. La verdad es que callar incrementa la vulnerabilidad. Hablar salva vidas”. También advirtió sobre la cultura que presiona a los hombres a ocultar su dolor: casi el 80% de los suicidios en Colombia son cometidos por ellos, en gran parte porque buscan menos apoyo emocional.

Entre las señales de alarma a las que las familias deben estar atentas, mencionó cambios bruscos en el estado de ánimo, alteraciones del sueño o apetito, aislamiento social y expresiones de desesperanza. “El suicidio no ocurre de manera inesperada. Reconocer las señales salva vidas”, aseveró.

Finalmente, la especialista invitó a normalizar la conversación sobre salud mental con la misma naturalidad que se habla de otras enfermedades. “Todos podemos contribuir rompiendo estigmas, escuchando y acompañando. Pero para cuidar a otros, primero debemos cuidar de nosotros mismos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: