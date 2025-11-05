En vivo
Blu Radio  / Salud  / Colombia entra en pico respiratorio por temporada de lluvias

Colombia entra en pico respiratorio por temporada de lluvias

El INS confirmó un aumento esperado de las infecciones respiratorias agudas en el país, asociado al inicio de la temporada de lluvias. Clínicas y hospitales reportan mayor ocupación de camas generales y UCI, especialmente en niños y adultos mayores.

