Colombia entra en pico respiratorio por temporada de lluvias

Colombia se encuentra en uno de los picos respiratorios que se presentan tradicionalmente al inicio y final de cada año, según confirmó el Instituto Nacional de Salud (INS). Las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas y la circulación simultánea de virus como influenza, virus sincitial respiratorio y COVID-19 han generado un incremento de consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA) y una mayor demanda en los servicios hospitalarios.

La directora del INS, Diana Pava, señaló que estos aumentos son habituales entre octubre y noviembre, pero recordó que “el COVID no se ha ido” y que aún hay personas sin esquema de vacunación. Reiteró la importancia de mantener medidas de higiene, uso de tapabocas en caso de síntomas, evitar eventos masivos y acudir a atención médica ante signos de alarma.

Durante este año, se han notificado 124.866 atenciones por consulta externa y urgencias por IRA. El monitoreo epidemiológico refleja incrementos por encima del comportamiento histórico en Chocó, La Guajira, Santa Marta y Vaupés, mientras que se reporta una disminución en Amazonas, Buenaventura, Huila y San Andrés. En 20 municipios con más de 100.000 habitantes también se evidenciaron aumentos en las últimas cuatro semanas analizadas.

Bogotá en alerta por primer pico respiratorio del año// Foto: Pexels

En hospitalización general por IRA, los niños menores de un año representan el 26,6 % de los ingresos, seguidos por los menores entre 2 y 4 años con el 22,6 %. Aunque en semanas recientes se ha observado una tendencia a la baja, gran parte del año las hospitalizaciones se ubicaron por encima del límite superior esperado.



En cuidados intensivos e intermedios, la semana epidemiológica 43 de 2025 registró 648 hospitalizaciones por IRA en UCI/UCIM. Las entidades territoriales con mayor incremento son Arauca, Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Cauca, Chocó, Huila, Risaralda y Valle del Cauca. Los mayores de 60 años concentran el 35,7 % de los casos que requieren UCI, seguidos por los menores de un año con el 25,3 %.

Desde la semana 13 hasta la 39 se evidenció una tendencia creciente por encima del umbral estacional, que luego mostró disminución en las semanas 40 a 43.