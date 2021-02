Un año después del primer caso en Colombia, se vacuna la primera persona contra el coronavirus

Verónica Machado , jefa de enfermeras de la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo, en el departamento de Sucre, se convirtió este miércoles en la primera persona que recibió la vacuna contra el COVID-19 en Colombia.

“Para mí es un orgullo, un honor que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó esta pandemia y que aún sigue acá, entonces me llena de satisfacción y de un agradecimiento profundo”, dijo la mujer previamente.

La vacunación ocurrió hacía las 9:17 de la mañana y al acto asistieron el presidente Iván Duque , la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Tras la aplicación de la vacuna, a Machado, quien en menos de un mes recibirá la segunda dosis, le entregaron el carné de vacunación.

Este fue el momento de la vacunación a Verónica Machado:

Durante su intervención, el presidente Duque manifestó que en la vacunación no hay ideologías, sino que se trata de un proceso hecho con transparencia, que apunta únicamente a atacar la pandemia

"Me alegró mucho conversar con Verónica Machado, conocer su historia. Ella es un símbolo de los trabajadores de esos héroes y heroínas que en la pandemia han logrado salvar vidas y han estado al frente de semejante reto”, puntualizó el presidente.

Esta tarde comenzará la vacunación en Montería, capital del vecino departamento de Córdoba, también con la presencia del mandatario.

Para mañana está prevista la aplicación de las primeras dosis en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, y en los días siguientes se sumarán otras ciudades y regiones del país, proceso que ha sido criticado por algunos sectores que consideran que la vacunación está siendo demasiado burocrática.

El primer lote de vacunas de Pfizer llegó el lunes a Bogotá procedente de Bélgica y el próximo sábado llegarán 192.000 sueros del laboratorio chino Sinovac.

El Gobierno colombiano aspira a vacunar este año a 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Con ese propósito fueron adquiridos 61,5 millones de dosis a los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen (de Johnson & Johnson) y Sinovac. En ese total están incluidos 20 millones de sueros que el país recibirá por medio del mecanismo Covax.

El Gobierno tiene también un acuerdo de confidencialidad con Rusia para una eventual compra a ese país de la vacuna Sputnik V.

Además del personal sanitario que lucha cada día contra el COVID-19, la primera fase de la vacunación incluirá a los mayores de 80 años ya que son la población más vulnerable a la pandemia, y posteriormente se irá ampliando la cobertura a otros grupos.

La pandemia de coronavirus deja hasta la fecha en Colombia 2.202.598 contagiados y 57.949 víctimas mortales, cifras que hacen del país el tercero más afectado en América Latina.