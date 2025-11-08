¿Cómo entrenar la mente para enfrentar la incertidumbre y vencer el miedo?

Vivimos buscando certezas. Queremos controlar lo que nos rodea, planearlo todo y sentir que nada se nos escapa. Pero la vida —impredecible, cambiante, imperfecta— pocas veces nos da ese lujo. ¿Y si el secreto no fuera eliminar la incertidumbre, sino aprender a convivir con ella?

En la más reciente entrevista de Casa Blu, el experto en mentalidad y liderazgo consciente Isra García habló sobre cómo entrenar la mente para aceptar lo desconocido y mantener la calma cuando el control se nos escapa de las manos.

“La vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas”, explicó Isra, quien insiste en que el entrenamiento mental no es un lujo, sino una necesidad.

“Hay que prepararse para todo: la felicidad, el dolor, la pérdida, la fortuna. Entrenar la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu nos permite vivir cada experiencia con grandeza de ánimo”, dijo, refiriéndose a la virtud que los estoicos llamaban magnanimidad: mantener la generosidad y la apertura incluso en tiempos de crisis.



Para García, muchas veces el miedo es una ilusión alimentada por nuestra propia mente. “La mente no sabe distinguir entre lo que imaginamos y lo que es real. Por eso hay que enfrentar el miedo, no huirle. Cuando lo miras de frente, casi nunca pasa nada”, aseveró.

Una de las técnicas que propone para descargar la mente es el “thought dumping”, o “vomitado de pensamientos”: escribir durante unos minutos todo lo que pasa por la cabeza sin juzgarlo. “Es una forma de limpiar la memoria RAM del cerebro. Si no lo bajas al papel, se acumula y te estresa”, aseguró.

Y frente a la necesidad de control, Isra invita a hacer un ejercicio simple pero poderoso: dibujar tres círculos —lo que está fuera, parcialmente dentro y totalmente bajo nuestro control— y ubicar allí cada preocupación. “La mayoría de lo que nos frustra está fuera de nuestro control. Lo importante es enfocarse en lo que sí podemos ajustar y soltar lo demás”, señaló.

“La incertidumbre no dura para siempre. Todo viene y va. Solo hay que tomar una decisión: en lugar de hacerse pequeño, hacerse grande. En lugar de huir, quedarse. La vida es actitud y postura. Nada se queda para siempre, pero cada experiencia trae un regalo, aunque a veces no lo veamos”, puntualizó.

