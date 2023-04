Conservadores y La U condicionan apoyo a ponencia de reforma a la salud propuesta por Gobierno

Pese que durante la semana pasada la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, habían anunciado que se apartaban de la ponencia de la reforma a la salud y presentarán una ponencia alternativa, este martes, 11 de abril, después de sus renuiones de bancada, ambos partidos anunciaron que mantienen su posición de no acompañar la iniciativa del Gobierno en tanto no se acojan 12 puntos, recogidos en 133 proposiciones, que no fueron introducidos en la ponencia y que estaban acordados previamente con el Gobierno.

“El partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sea acatado sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido que garanticen un sistema de salud mixto, con libre elección, que preserve las bondades del aseguramiento en salud con su actual protección financiera, las redes articuladas por los gestores y la permanencia de los mismo (...) Aquí no estamos adicionando temas nuevos Aquí estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones 12 puntos acordados con el Gobierno nacional y que no fueron incluidos en el articulado del Gobierno”, expresó el presidente de los conservadores, el senador Efrain Cepeda.

Por su parte, la directora del Partido de la U, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, anunció que las proposiciones que buscarán ser aprobadas contienen temas como el papel de las gestoras de salud y vida, hoy EPS y los denominados fondos regionales de la Adres y el aseguramiento continuo para los usuarios.

“Esas proposiciones van encaminadas a mejorar el sistema a que podamos lograr nosotros tener un sistema que salve vidas y que no destruya lo que lo que hemos venido construyendo, pero sí mejoremos, porque no podemos decir que estamos perfectos”, aseguró la presienta.

Publicidad

Por su parte, el representante a la Cámara Victor Manuel Salcedo , confirmó que no habrá sanciones contra el representante Camilo Ávila, quien firmó la ponencia de la reforma a la salud que presentó el Gobierno ad portas de la Semana Santa.

“No fue sancionado por una razón, y es que nosotros habíamos hecho una discusión en el partido con el equipo técnico, habíamos presentado los puntos, el documento se presentó se presentó al presidente, pero la bancada como tal no había votado la decisión hasta hoy.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'