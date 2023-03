¿Cuáles son las grasas que ayudan a una buena alimentación?

Cuando se habla de grasas se prenden alarmas en cuanto a la alimentación, pero expertos en nutrición explican que son esenciales para una buena dieta. Sin embargo, su consumo no debe ser excesivo.

Doctor Bayter, médico y conferencista, habló en Casa Blu sobre comer para sanarnos y el papel de las grasas en una buena nutrición y una alimentación equilibrada.

“No sé qué ha pasado en los últimos 70 años, pero nos alimentamos para enfermarnos y es la realidad. Estamos llenos de personas no solo obesas, sino enfermas y hemos normalizado vivir con la enfermedad. Las personas no han caído en cuenta que lo que los enferma no es la genética ni la herencia, sino lo que metemos en la boca. La gente hoy se alimenta para darle placer a la lengua y eso lo normalizamos y no comen grasas porque la asocian con enfermedades, pero se están llenando de grasa corporal”, indicó.

Bayter explicó el papel de los carbohidratos en la alimentación y por qué las grasas son asociadas con enfermedades.

“Eso es difícil entender hasta para nosotros los médicos, porque a veces les decimos a las personas que no coman grasa porque se llenan de grasa y dejaron de consumir grasa y empezaron a consumir carbohidratos y esto se convierte en nuestros cuerpos en grasa que no es buena, es decir nos convertimos en acumuladores de grasa. Tenemos que volver a comer grasa para que nuestra composición corporal sea la óptima”

Asimismo, se refirió a las llamadas grasas malas y a las saludables que son las que le aportan nutrientes y ayudan con el metabolismo del organismo. Además, señaló la importancia de volver a consumir grasas animales

“En los años 70 se nos dijo que la grasa animal era mala y nos lanzamos a comer una clase de grasa creada por el hombre llamadas grasa poli insaturadas omega 6 derivadas de los aceites vegetales y que no son naturales y está demostrado que son inflamatorias y debemos volver a la grasa saturada normal. Esto significa que vuelvan a comer la piel del pollo, del cerdo que están repletas de grasa buena que es la omega 3. Vuelvan a comer mantequilla, queso, o sea la grasa natural, la grasa monoinsaturada que se encuentran en algunos aceites como el de oliva”, señaló.

Finalmente, Bayter habló del evento masivo que tendrá lugar en Bogotá en el que 5.000 personas en el Coliseo Live se darán cita para hablar de sanación y que para que, según él, cada persona sea su propio médico y conozca su cuerpo.