Día Mundial del Asma: cómo cuidar de esta enfermedad en medio de la pandemia

De acuerdo con las cifras registradas, la Organización Mundial de la Salud – OMS estima que más de 339 millones de personas padecen de asma en el mundo, una enfermedad no transmisible pero muy frecuente en los niños.

Las causas fundamentales del asma no están del todo claras, no obstante, existen factores de riesgo o partículas inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las vías respiratorias y deben evitarse, entre estos están: ácaros del polvo doméstico, contaminación del aire, caspa de animales, polen, moho, humo de tabaco o irritantes químicos.

Ahora bien, en medio de la pandemia que se vive en el mundo por cuenta del coronavirus, los retos de salud frente a esta enfermedad han aumentado.

Según mencionó a HSB Noticias Oscar Barón, especialista en neumología y miembro del grupo colombiano de Asma y presidente de la Sociedad de Neumología Pediátrica, “el paciente debe ser consciente de la necesidad de mantener el tratamiento, de seguir en sus controles médicos programados, asistir a un centro de salud en caso de exacerbación y tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio por COVID-19”.

Por su parte, la OMS mencionó a través de su página web que: “Aunque el asma no mata a la misma escala que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras enfermedades crónicas, puede ser mortal si no se utilizan los medicamentos adecuados o no se cumple el tratamiento prescrito”.

Tenga en cuenta que el asma se puede controlar con medicación si se evitan desencadenantes o los factores de riesgo, por lo que es recomendable que, ante cualquier afectación, consulte a su médico.