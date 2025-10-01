“Dilian Francisca Toro no me ha puesto una camisa de fuerza en reforma a la salud”: Norma Hurtado

La reforma a la salud sigue enredada en el Congreso de la República, marcada por tensiones entre el Gobierno y sectores independientes que han presentado ponencias alternativas al proyecto oficial. En medio de la polémica, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que su independencia no está en entredicho y que nunca ha recibido presiones de la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como lo insinuó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“A mí jamás se me ha puesto una camisa de fuerza para tener que aprobar a pupitrazo limpio lo que venga de Cámara”, enfatizó Hurtado.

La congresista defendió su ponencia alternativa frente a los cuestionamientos del Gobierno, que insiste en que hubo acuerdos políticos previos con Toro cuando era presidenta del Partido de la U.

La ponencia alternativa y las diferencias con el Gobierno

El debate sobre la reforma a la salud se encuentra en un punto crítico. Actualmente hay tres ponencias en discusión: una de archivo impulsada por el Centro Democrático, la alternativa presentada por Hurtado junto con las senadoras Lorena Ríos y Ana Paola Gudelo, y la positiva respaldada por el Pacto Histórico.



Hurtado sostiene que su propuesta busca ajustes realistas al sistema, con un enfoque en los pacientes y las enfermedades de alta complejidad. Según la senadora, el Gobierno descalifica de manera sistemática los planteamientos alternativos sin detenerse en su contenido.

“El ministro ha venido diciendo que se le van a dar 60 billones a las EPS, pero en nuestra ponencia las EPS no existen: se transforman en gestoras de salud y vida, con funciones muy específicas”, explicó.

La congresista también cuestionó el papel central que la propuesta oficial le otorga a la ADRES, al considerarla un ente con “superpoderes” que concentraría funciones de recaudación, aseguramiento y pago. Para Hurtado, ese modelo es riesgoso:

Con la ley del Gobierno, ser director de la ADRES será más importante que ser ministro de Salud dijo Norma Hurtado.

El distanciamiento con Dilian Francisca Toro

Uno de los puntos más sensibles en la controversia ha sido la supuesta relación directa entre Hurtado y la gobernadora del Valle. El ministro Jaramillo afirmó que los acuerdos alcanzados con Toro en 2023 deberían reflejarse en la postura actual de la senadora.

La respuesta fue categórica. Hurtado aseguró que si bien reconoce la trayectoria de Toro en temas de salud, sus decisiones en el Congreso son autónomas: “Reconocer que es una persona experta en salud, sí; reconocer que hizo leyes importantes, sí. Pero a mí no me ha puesto una camisa de fuerza para aprobar la ponencia como viene de Cámara”.

Además, recordó que la gobernadora ya no hace parte de la dirección del Partido de la U y que hoy está concentrada en los desafíos de su administración en el Valle del Cauca.



Un debate que no es dilación, sino discusión

Frente a las críticas de sectores oficialistas, que acusan a los congresistas de querer dilatar el trámite de la reforma para hundirla, Hurtado rechazó de plano esa narrativa: “Yo no dilato, yo debato. ¿Cómo no debatir cuando se deben 13.9 billones de pesos a la red pública y privada y no hay un artículo que diga cómo se va a pagar?”.

La senadora destacó que su ponencia ha sido construida a partir de mesas técnicas, audiencias públicas y aportes de la academia y los gremios médicos. Incluso, explicó que se incorporaron diez artículos producto de un consenso con sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina.