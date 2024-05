Docentes con enfermedades raras, en riesgo con nuevo modelo de salud: Acopel

Aproximadamente 13 pacientes con enfermedades raras del magisterio denuncian que el nuevo modelo de salud implementado en el magisterio de docentes tiene en riesgo su salud, pues no están recibiendo oportunamente sus tratamientos y sus medicamentos.

Las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que, por su rareza, plantean desafíos en su atención y tratamiento; estas enfermedades son potencialmente mortales, y la vida de los pacientes depende del cumplimiento de sus tratamientos que en la mayoría de los casos deben ser integrales y sin interrupción.

Testimonio de una docente

La señora Blanca Luz Reina Acuña, quien tiene diagnóstico de enfermedad de Gaucher, solicita ayuda, pues va a cumplir un mes sin tener tratamiento. Afirma que desde el mes de abril los servicios se empezaron a frenar, a pesar de que el cambio de modelo se haría efectivo desde el 1 de mayo de 2024.

“Desde el 19 de abril no me aplican el medicamento, hago un llamado al Estado y a la Fiduprevisora para que hagan efectiva la aplicación de mi medicamento para que no se vea afectada mi salud” afirmó la señora Acuña.

La Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, Acopel, señaló que lo que tiene en crisis a la salud de los docentes es la falta de preparación en la transición entre estos dos modelos, por lo que hizo un llamado al Gobierno nacional para salvaguardar el derecho a la salud y la vida de estos docentes, que señalan que tampoco han podido agendar sus citas médicas.

“Eliminaron la intermediación pero sin estar preparados, los pacientes quedaron al aire. Se vieron forzados a interrumpir sus tratamientos y no debiera ser de esa forma”, sentenció Luz Victoria Salazar, directora ejecutiva Acopel.